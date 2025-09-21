Khách Tây khẳng định "cơm nhà Việt Nam ngon nhất thế giới", tiết lộ lý do bất ngờ khiến dân mạng gật gù

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng trong mắt bạn bè quốc tế. Du khách thường nhắc đến phở, bún chả, bánh mì hay cà phê sữa đá như những "đặc sản quốc dân". Thế nhưng, có một điều khiến nhiều người bất ngờ: đôi khi, điều níu chân du khách chẳng phải món ăn đắt đỏ, mà chính là mâm cơm nhà giản dị, mang đầy hơi thở gia đình Việt.

Mới đây, một vị khách Tây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ trải nghiệm đặc biệt: anh khẳng định "cơm nhà Việt Nam ngon nhất thế giới" và tiết lộ bí quyết nằm ở cách… ngồi ăn.

Hoá ra, điều khiến anh chàng ấn tượng không chỉ là mùi vị món ăn, mà còn là không khí sum vầy quanh mâm cơm. Trong đoạn clip được chia sẻ, anh cùng mọi người ngồi trên chiếc chiếu được trải giữa nhà, trước mặt là mâm cơm đầy ắp: canh, thịt luộc, rau xào… Tất cả được bày ra trên chiếc chiếu quen thuộc. Thú vị hơn, có lẽ do khó ngồi bệt khoanh chân, anh còn được gia chủ "ưu ái" thêm một chiếc ghế nhựa nhỏ xíu để kê, vừa ngồi vừa cười khoái chí.

"Ăn thế này mới thấy cơm nhà Việt Nam ngon nhất thế giới" - anh Tây vui vẻ chia sẻ. Anh còn hào hứng chỉ vào từng món trên mâm, hỏi cách nấu, rồi gật gù khen "simple but perfect" (đơn giản nhưng hoàn hảo).

Ở Việt Nam, thói quen ăn cơm trải chiếu đã gắn bó với nhiều thế hệ, đặc biệt là tại các làng quê. Không cần bàn ghế cầu kỳ, mâm cơm đặt giữa chiếu, mọi người ngồi vòng tròn, quây quần ăn uống, cùng trò chuyện về những câu chuyện trong ngày. Chính sự ấm áp, gần gũi này đã tạo nên hương vị mà chẳng nhà hàng sang trọng nào có thể tái hiện.

Trong đoạn video, vị khách Tây liên tục bật cười, thích thú ăn uống. Dường như anh đã "hoà tan" vào bữa cơm nhà này của người bản địa.

Có thể nói, khoảnh khắc đơn giản ấy đã chạm đến trái tim không chỉ của vị khách nước ngoài, mà còn khiến nhiều người Việt xem clip cũng thấy rưng rưng nhớ về mâm cơm gia đình.

Đôi khi không phải phở, không phải nem rán, mà thứ khiến khách Tây gọi là "ngon nhất thế giới" lại chính là bữa cơm giản dị trải chiếu - nơi gói trọn cả hương vị, ký ức và tình thân. Và có lẽ, đó mới là "đặc sản" đặc biệt nhất của người Việt mà bất kỳ ai từng trải qua đều khó quên.