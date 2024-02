Katy Perry sau The Eras Tour: Khoe ảnh kề má Taylor Swift, có biểu cảm lạ khi nghe ca khúc mà chính chủ "đá xéo" mình!

Tối 23/2 (giờ Việt Nam), Taylor Swift mang The Eras Tour đến thành phố Sydney (Australia). Chương trình được dời khoảng trên dưới 1 tiếng đồng hồ vì tình hình thời tiết không thuận lợi song Taylor Swift cuối cùng vẫn xuất hiện với khoảng 86 nghìn khán giả lấp kín các khán đài SVĐ Accor.

Bên cạnh khán giả thì đêm diễn The Eras Tour ở Sydney cũng đón chào 2 vị khách cực kì đặc biệt: Katy Perry và Rita Ora. Cả 2 được xuất hiện ở khu vực lều VIP, là nơi dành cho những celeb, bạn bè cực kì thân thiết với Taylor Swift để thưởng thức The Eras Tour với cự li tốt nhất.

Katy đi coi show cùng Rita Ora

Sau khi tham gia show, nữ ca sĩ Roar đã tự tay đăng lại loạt khoảnh khắc mà cô có được trong The Eras Tour. Đáng chú ý là tấm ảnh thân mật giữa cô và chủ nhân show diễn - Taylor Swift. Ngoài ra, Katy cũng chia sẻ 2 đoạn clip Taylor đang trình diễn bản hit You Belong With và Bad Blood.

Cô khoe liền hình chụp chung với Taylor

Phấn khích với You Belong With Me

Biểu cảm đáng yêu khi nghe Bad Blood

Đặc biệt, biểu cảm của Katy vô cùng đáng yêu khi nghe tới ca khúc mà Taylor từng dùng để "đá xéo" mình năm xưa là Bad Blood. Ai cũng biết Katy và Taylor từng có thời kỳ "cơm không lành, canh không ngọt" nhưng cả 2 cũng đã giảng hoà. Thậm chí, Taylor còn mời Katy đóng MV chung với mình như một lời khép lại quá khứ không mấy tốt đẹp giữa cả 2.