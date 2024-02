Tình hình The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore: Khán giả ồ ạt pass vé, fan Việt nên đề cao cảnh giác!

Như vậy chỉ còn khoảng vài tuần nữa, hàng nghìn khán giả Việt Nam sẽ “đổ bộ” Singapore để tham dự 1 trong 6 đêm diễn The Eras Tour của Taylor Swift. Đây là 6 đêm diễn độc quyền tại khu vực Đông Nam Á khi chính phủ Singapore đã chi gần 450 tỉ VNĐ cho ekip Taylor Swift để đảm bảo nữ nghệ sĩ sẽ không lưu diễn ở bất kì đất nước nào khác trong khu vực ASEAN. Dự kiến sẽ có gần 400 nghìn khán giả từ khắp các quốc gia Châu Á đến Singapore dịp này, mang về nguồn lợi kinh tế không hề nhỏ. Singapore qua đó cũng trở thành địa điểm có đông khán giả Việt Nam nhất đến thưởng thức The Eras Tour vì vị trí địa lý, chính sách passport thuận tiện.

Poster quảng bá 6 đêm diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore.

Mới đây, phía BTC The Eras Tour tại Singapore cũng đã mở đợt bán vé cuối cùng. Do nhu cầu cao ngoài sức tưởng tượng (hơn 22 triệu người xếp hàng mua vé) nên BTC cũng phải sắp xếp bán ghế thêm ở các khu vực rất khuất sân khấu, thậm chí nằm hoàn toàn ở phía sau nhưng cũng nhanh chóng được tiêu thụ hết.

Trên diễn đàn lớn nhất trong việc trao đổi thông tin The Eras Tour tại Singapore - group Facebook Hành trình tham dự The Eras Tour Singapore - không khó để thấy các bài đăng pass vé của rất nhiều khán giả. Thị trường pass vé diễn ra sôi động, từ các khu vực VIP cho đến các CAT đều có nhiều người pass vé. Nhiều người cũng nhượng vé theo gói kết hợp vé dự The Eras Tour với combo khách sạn.

Ghi nhận trong group Facebook thì số lượng khán giả pass vé nhiều nhưng tỉ lệ người phản hồi xin mua lại vé cũng khá cao, chứng tỏ nhu cầu sở hữu vé The Eras Tour vẫn rất lớn. Càng gần đến ngày diễn ra The Eras Tour, giá vé pass lại càng “dễ thở” hơn, có khi chỉ chênh lệch với giá gốc 10-20%. Trước đó, chi phí pass lại lúc cao điểm có thể gấp 2, gấp 3 lần giá gốc.

Hàng loạt khán giả pass vé khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng đến The Eras Tour ở Singapore.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc pass vé chính là ở việc thay đổi lịch trình. Do đặt vé thành công vào tầm tháng 7/2023 nhưng đến tận tháng 3/2024 chương trình mới diễn ra, quãng thời gian giữa 2 cột mốc khá xa dẫn đến không ít khán giả có những lịch trình phát sinh. Chính những lịch trình phát sinh này tạo nên tình thế bất khả kháng khiến khán giả dù đã mua vé nhưng không thể sử dụng.

Bên cạnh đó, vấn đề giá vé máy bay và khách sạn đội lên quá cao cũng khiến không ít khán giả phải ngậm ngùi hủy bỏ chuyến đi gặp Taylor Swift. Tính đến hiện tại, giá ve khứ hồi cho chặng bay từ TP.HCM hoặc Hà Nội đến Singapore cũng đã ở mức khoảng 6-7 triệu. Giá vé khách sạn tại Singapore vốn đã cao hơn mặt bằng chung ở Đông Nam Á, trong dịp 6 đêm diễn của Taylor Swift lại càng có cơ hội tăng lên phi mã. Các khách sạn có giá tương đối bình dân vào dịp bình thường (khoảng 1-2 triệu/ 1 đêm) nay đã có thể đội giá lên gầp 4-5 lần. Giá vé máy bay và khách sạn tăng lên quá cao cũng đã khiến nhiều khán giả chủ quan không mua sớm phải ngậm ngùi hủy bỏ cơ hội gặp thần tượng.

Trên hết, khán giả trong thời điểm này càng nên đề cao hết sức cảnh giác khi tiến hành mua lại vé từ người xa lạ. Không ít trường hợp “tiền mất tật mang” đã diễn ra khi các đối tượng xấu nằm vùng trong group từ lâu tìm cách tiếp cận các fan để lừa tiền. Các đối tượng này thông thường sử dụng tài khoản giả lợi dụng những khán giả lần đầu tiên mua vé pass để lừa tiền, nhẹ thì vài triệu và nặng có thể lên đến chục triệu.

Hiện tại, phía đơn vị tổ chức thông báo ít nhất phải đến 25/2, vé chính thức mới về đến tài khoản Ticketmaster của người mua vé. Những khán giả mua vé mới chỉ nhận được xác nhận thanh toán thành công từ Ticketmaster. Kẻ xấu cũng sẽ lợi dụng kẽ hở này để lừa đảo nhiều khán giả. Nhiều đối tượng yêu cầu chuyển khoản trước, thậm chí còn sử dụng AI hay công nghệ deep fake để ngụy tạo CMND/ CCCD để tạo nhân thân giả.

Nhiều khán giả cũng bị lừa bởi những kẻ xấu rêu rao là nhóm bạn có 1 người không đi được giờ chót, yêu cầu chuyển tiền và đến hôm ấy sẽ dẫn trực tiếp vào SVĐ. Đây là những khán giả đang trong trạng thái hồi hộp lớn nhất bởi họ cũng mơ hồ không biết cuối cùng khi họ đến Singapore họ có vào được SVĐ hay không?

Khán giả mua vé pass thành công khuyên vẫn nên ưu tiên giao dịch trực tiếp ở ngoài đời, biết rõ thông tin của người giao dịch, khi thanh toán phải kiểm tra trước tài khoản Ticketmaster,... Tuy nhiên lời khuyên vẫn đơn thuần là lời khuyên, khán giả vẫn cần phải đề cao sự cảnh giác.