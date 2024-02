Hot nhất lúc này: Katy Perry tươi cười hát theo ca khúc mà Taylor Swift "đá xoáy" mình tại The Eras Tour, quá khứ chính thức khép lại!

Tối 23/2, Taylor Swift mang The Eras Tour đến thành phố Sydney (Australia). Chương trình được dời khoảng trên dưới 1 tiếng đồng hồ vì tình hình thời tiết không thuận lợi song Taylor Swift cuối cùng vẫn xuất hiện với khoảng 86 nghìn khán giả lấp kín các khán đài SVĐ Accor.

Bên cạnh khán giả thì đêm diễn The Eras Tour ở Sydney cũng đón chào 2 vị khách cực kì đặc biệt: Katy Perry và Rita Ora. Cả 2 được xuất hiện ở khu vực lều VIP, là nơi dành cho những celeb, bạn bè cực kì thân thiết với Taylor Swift để thưởng thức The Eras Tour với cự li tốt nhất.

Katy Perry và Rita Ora ở khu vực lều VIP theo dõi The Eras Tour.

Và khoảnh khắc cả thế giới chờ đợi cũng đến: phản ứng của Katy Perry khi ca khúc Bad Blood vang lên?

Khán giả không cần phải lo lắng: theo ghi nhận mới nhất của những khán giả tại hiện trường, Katy Perry hát hò theo ca khúc Bad Blood vô cùng nhiệt tình. Đã thế Rita Ora cũng dựa vào người Katy Perry để cùng hòa giọng. 2 fandom thở phào nhẹ nhõm khi điều họ không mong muốn xảy ra nhất đã không xảy ra: Katy Perry "xịt keo" khi nghe đến ca khúc không mấy vui vẻ này. Tất cả chỉ là một sự thân ái giữa 2 nữ nghệ sĩ hàng đầu thế giới dành cho nhau.

Katy Perry hát theo Bad Blood cực nồng nhiệt.

Bad Blood là ca khúc đánh dấu khoảng tối mà cả Taylor Swift và Katy Perry đều muốn quên trong sự nghiệp của mình. Thời điểm đó (2014), Taylor Swift và Katy Perry có mâu thuẫn lớn xoay quanh việc tranh chấp 1 nam vũ công đi tour dẫn đến việc "khẩu chiến" trên MXH, 2 fandom cũng có những trận "bàn phím chiến" long trời lở đất. Đỉnh điểm nhất là việc Taylor Swift mời nguyên hội chị em để thực hiện ca khúc "báo thù" Bad Blood với nội dung khiêu khích, đá xoáy Katy Perry. Vài tháng sau đó, Katy Perry cũng "đáp trả" với việc mời Nicki Minaj thực hiện MV Swish Swish như câu trả lời.

Cứ ngỡ như Taylor Swift và Katy Perry sẽ vĩnh viễn "cạch mặt" thì đến năm 2019, Taylor Swift đã trân trọng mời Katy Perry đóng chung MV You Need To Calm Down - tạo nên màn "làm hòa" chấn động nhất nhì lịch sử nhạc Pop. Kể từ đó, mối quan hệ của cả 2 trở nên vô cùng thân thiết, thường xuyên ủng hộ nhau trong các dự án và những ngày đặc biệt. Và ngay cả trong hôm nay, khi Bad Blood vang lên Katy Perry vẫn thoải mái hát theo càng chứng tỏ quá khứ đã vĩnh viễn là quá khứ!