Taylor Swift lần đầu live ca khúc cực suy hé lộ nguyên nhân chia tay tình cũ, chia sẻ về album mới gây chú ý

Mới đây, Taylor Swift đã chính thức khởi động đêm diễn đầu tiên trong chuỗi 3 concert tại Melbourne, Australia. Với 96 nghìn người tham dự, giọng ca Anti Hero không giấu nổi xúc động, cảm thán đây chính là concert quy mô nhất sự nghiệp. Với việc tổ chức concert tại sân vận động Melbourne Cricket Ground, Taylor Swift chính thức "mở khoá" kỷ lục nghệ sĩ nữ có show diễn đông khán giả nhất, vượt qua Lady Gaga. Tại đây, cô nàng mang đến những màn trình diễn choáng ngợp, "cộp mác" The Eras Tour và nhiều điều bất ngờ đáng chú ý.

Taylor Swift chính thức "mở khoá" kỷ lục nghệ sĩ nữ có show diễn đông khán giả nhất với gần 100 nghìn người tại Melbourne Cricket Ground

Hai ca khúc bất ngờ được Taylor Swift mang đến The Eras Tour Melbourne đêm đầu tiên chính là Red và You're Losing Me. Bài hát bất ngờ (suprise songs) là "đặc sản" trong mỗi concert của cô nàng, luôn khiến fan phải tò mò chờ đón. Ngay sau khi phần trình diễn được chia sẻ lên MXH, dân tình trầm trồ trước sự may mắn của fan Úc vì được thưởng thức You're Losing Me. Đây là lần đầu tiên nàng "rắn chúa" live ca khúc cực suy này kể từ khi phát hành.

Taylor Swift lần đầu live You're Losing Me

Cuối tháng 11/2023, Taylor Swift phát hành ca khúc You're Losing Me khiến cộng đồng fan phát sốt. Đây là một bản tình ca buồn, như tựa đề nói về sự chia ly trong tình yêu, rằng đối phương đã đánh mất Taylor Swift. Ca khúc được tung trong thời điểm mọi đồn đoán về việc Taylor Swift chia tay nam thần Anh Quốc Joe Alwyn bị đồn đoán lên đến đỉnh điểm.

Taylor Swift chọn live You're Losing Me khiến fan ôm tim

Việc Taylor phát hành 1 ca khúc đầy nỗi day dứt như You're Losing Me làm dấy lên đồn đoán có lẽ cô đã phải mất nhiều thời gian để bước ra khỏi mối tình hơn nửa thập kỷ bên Joe Alwyn. Jack Antonoff - music producer "ruột" tiết lộ Taylor đã viết và thu âm You're Losing Me vào cuối năm 2021, cụ thể là ngày 5/12/2021. Thông qua ca từ và các "hint" từ album Midnights, fan cho rằng chuyện tình của 2 ngôi sao đã gặp không ít vấn đề, đã cho nhau cơ hội trước khi thực sự rạn nứt.

Trên sân khấu The Eras Tour Melbourne, Taylor Swift thông báo The Bolter là track bổ sung của album sắp phát hành

Bên cạnh You're Losing Me, Taylor Swift còn nhiều chia sẻ đáng chú ý liên quan đến album sắp phát hành. The Tortured Poets Department là album phòng thu thứ 11 của Taylor, đã được tung tracklist với 17 ca khúc. Từ tên album cho đến các bài hát được hé lộ dường như đều lấy cảm hứng từ chàng thơ Anh Quốc. Trên sân khấu The Eras Tour Melbourne, Taylor Swift thông báo về bonus track thứ 18 mang tên The Bolter khiến Swifties đứng ngồi không yên.

Taylor Swift và hình ảnh đầy tâm sự cho album phòng thu số 11 - được cho là kể về mối tình với Joe Alwyn

Nói về The Tortured Poets Department, nữ ca sĩ sinh năm 1989 cho biết: "Tôi cần phải làm ra nó, album đó là sự cứu cánh đối với tôi, nó nhắc nhở tôi tại sao việc sáng tác đã giúp tôi vượt qua cuộc sống này". Tâm sự của Taylor Swift chạm đến cảm xúc nhiều fan, càng làm dân tình trông đợi sản phẩm sắp trình làng vào tháng 4 tới.