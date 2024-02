Taylor Swift hôn bạn trai trên nền nhạc Love Story "remix giật giật", hướng về nhau hát bản hit "duyên nợ" với Kanye West!

Vừa qua, Taylor Swift trở thành tâm điểm khi đến cổ vũ bạn trai Travis Kelce thi đấu tại Super Bowl. Nụ hôn chiến thắng Taylor Swift trao cho Travis Kelce sau khi Kansas City giành chiến thắng nghẹt thở, trở thành đội 2 năm liên tiếp lên ngôi vô địch Super Bowl đã gây bão truyền thông thế giới. Ở tiệc ăn mừng hậu giải đấu, các khoảnh khắc "rắn chúa" tình tứ bên bạn trai cũng được dân tình liên tục truyền tay nhau. Trên nền nhạc Love Story được "remix giật giật", cả hai lại hôn nhau đắm đuối khiến fan "ôm tim"!

Taylor Swift tay trong tay Travis Kelce tại tiệc ăn mừng chiến thắng, cả hai mặc đồ đôi tình tứ

Hai nụ hôn gây bão trong vòng 1 ngày

Thể hiện niềm yêu thích mãnh liệt với âm nhạc của bạn gái, Travis Kelce khiến các Swifties "rần rần" bởi liên tục nhảy theo Love Story. Tiệc ăn mừng của đội Kansas City cũng chơi nhạc Taylor Swift như cách chào mừng "rắn chúa" một cách nồng nhiệt nhất. Cặp đôi hạnh phúc không rời nhau, quấn quýt vừa nhảy ăn mừng, vừa hôn nhau đắm đuối. Nụ hôn "anh là chàng hoàng tử, em là nàng công chúa" ngay lập tức gây sốt MXH.

Cận cảnh nụ hôn Love Story của Taylor Swift và bạn trai

Cả hai quấn quýt không rời

Hôn nhau đắm đuối

Ngoài ra, khoảnh khắc Taylor Swift và Travis Kelce hướng về nhau hát You Belong With Me cực tình cũng được fan đẩy xu hướng trên MXH. Đây là bản hit quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc Taylor Swift, khẳng định danh xưng "công chúa nhạc đồng quê" và mang đến chiến thắng không thể nào quên tại VMAs 2009. Bên cạnh đó, You Belong With Me còn gắn liền với một trong những "moment iconic" nhất làng nhạc - Taylor bị Kanye West giật mic, làm nên mối duyên nợ khó nói cho đến hiện tại.

Taylor Swift và Travis Kelce hướng về nhau hát You Belong With Me cực tình