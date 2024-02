Taylor Swift ra album dự định kể về chuyện tình 6 năm: Tình mới khen hết lời, bạn trai cũ... sốc và thất vọng!

Bên cạnh việc bổ sung vào bộ sưu tập Grammy thêm 2 chiếc kèn vàng, Taylor Swift còn biến sân khấu trao giải thành... nơi công bố album mới của mình. Nữ ca sĩ sẽ phát hành album tiếp theo với tựa đề The Tortured Poets Department vào ngày 19/4 năm nay.

Taylor Swift thông báo ra album mới khi lên nhận giải Grammy

The Tortured Poets Department sẽ ra mắt vào ngày 19/4

Theo như chia sẻ của Taylor thì cô đã chuẩn bị album này từ 2 năm trước, thời điểm cô còn yêu nam diễn viên Joe Alwyn. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng sản phẩm lần này là "dành tặng" cho Joe. Chưa dừng lại ở đó, cái tên The Tortured Poets Department khiến nhiều người gợi nhớ rằng Joe cũng từng chia sẻ về một group chat tên "The Tortured Man Club" cùng hội bạn thân nên điều này càng khẳng định thêm album này viết về cuộc tình 6 năm giữa 2 người. Đặc biệt, trong album còn có bài So Long, London mà Joe thì lại lớn ở North London nên ai cũng hiểu chuyện gì rồi đấy!

Album được cho là nhắm tới tình cũ 6 năm Joe Alwyn

Việc Taylor ra album mới nói về người cũ chắc hẳn sẽ khiến nhiều người tò mò về phản ứng của bạn trai mới lẫn tình cũ như thế nào. Joe Alwyn được cho là rất sốc và thất vọng nếu bạn gái cũ Taylor Swift tiết lộ những chi tiết tiêu cực về mối quan hệ của họ trong album mới The Tortured Poets Department. Nguồn tin tiết lộ: "Joe chưa từng nói một lời nào về Taylor hay cuộc chia tay của họ và hoàn toàn tôn trọng cô ấy. Không thể phủ nhận rằng tên album sắp tới của cô ấy có liên quan đến nhóm chat của Joe... Joe cũng chẳng có lý do gì để tin rằng Taylor sẽ chỉ trích anh hay mối quan hệ của họ. Bất kể Taylor làm gì, anh ấy vẫn sẽ không trả lời vì đã tự loại mình ra khỏi câu chuyện của cô ấy và rất vui vì đã làm như vậy".

Thời điểm còn quen nhau, Joe đã làm việc cùng Taylor trong 2 album là folklore và evermore. Điều này giúp anh mang về 1 kèn vàng Album of the Year cho folklore tại Grammy 2021 và 1 đề cử ở hạng mục tương tự với evermore.

Joe được cho là rất sốc khi biết chuyện Taylor ra album mới "dành tặng" mình

Ngược lại, Travis Kelce hết lời khen ngợi album sắp tới của bạn gái Taylor Swift và gọi nó bằng mỹ từ "không thể tin được". Ngôi sao NFL xác nhận anh đã nghe được một chút về bản thu âm từ Taylor.

Travis cũng thừa nhận anh chưa nói chuyện với Taylor sau đêm trao giải Grammy: "Tôi nóng lòng chờ đợi cô ấy làm rung chuyển thế giới khi album được tung ra". Tuy nhiên, anh từ chối lựa chọn bài hát yêu thích của mình trong sản phẩm lần này nhưng anh vẫn tiết lộ ca khúc mà mình nghe hàng ngày của bạn gái là Anti-Hero.