K-Pop bày tỏ lo ngại trước những ca khúc "AI cover"

Trong thời gian gần đây, những video do AI (trí tuệ nhân tạo) giả giọng nghệ sĩ cover lại các ca khúc đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng khán giả yêu nhạc K-Pop. Mặc dù những bản cover này chỉ là AI giả giọng hát nhưng cách thở, nét đặc trưng trong màu giọng đều được bắt chước giống y hệt các ca sĩ.

Những bài hát do AI hát thực tế khá dễ thực hiện. Khán giả chỉ cần đưa nghệ sĩ và bài hát mong muốn vào một lập trình và tổng hợp chúng, AI sẽ làm phần còn lại của mình. Đáng chú ý, không chỉ giọng hát bị thay đổi mà cách hát, không khí bài hát cũng sẽ thay đổi theo phong cách của nghệ sĩ này.

Tuy nhiên, trong khi những bản cover bởi AI ngày càng rầm rộ và được yêu thích, vấn đề bản quyền lại trở thành vấn đề lớn. Khi những bản cover được tạo ra không nhằm mục đích lợi nhuận, nhiều người lại coi đây là một "trò đùa" mà không có bất kỳ hậu quả nào. Thế nhưng, thực tế là có những trường hợp nghiêm trọng đã xảy ra và ảnh hưởng đến nền âm nhạc.

Cụ thể, vào tháng 4 năm nay, bản cover Heart On My Sleeve do The Weeknd và Drake thể hiện xếp hạng cao trên các BXH âm nhạc bị phát hiện chỉ là sản phẩm do AI tạo ra. Ngay sau đó, bản cover đã bị xóa do vi phạm bản quyền. Mặc dù vậy, đến tháng 8, Google và Universal Music đã ký kết hợp tác nhằm hợp pháp hóa các nguồn âm thanh AI.

Một vấn đề nhức nhối được dư luận quan tâm chính là việc liệu giọng hát của nghệ sĩ có nên được đưa thêm vào khái niệm bản quyền hay không khi AI có thể "đánh cắp" dễ dàng. Nếu như âm nhạc của AI được phát hành, giọng hát của các nghệ sĩ chắc chắn bị lạm dụng, vị thế của họ sẽ suy yếu, kéo theo sự sụp đổ của ngành công nghiệp này. Do đó, các chuyên gia âm nhạc đang cảnh báo về tình trạng "AI cover" đáng báo động, đồng thời thúc giục vấn đề bản quyền liên quan tới AI được giải quyết càng nhanh càng tốt.