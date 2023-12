Jung Kook trước thềm nhập ngũ: Giao diện “boy phố” gây sốt, tự hát tự nhảy hit mới của SEVENTEEN ủng hộ bạn thân!

Tối 8/12, như thường lệ Jung Kook livestream giao lưu cùng fan. Nhưng khác với những lần trước, đây là dịp đặc biệt vì chỉ còn vài ngày nữa, em út BTS sẽ chính thức lên đường nhập ngũ. Sau khi hoàn thành đợt quảng bá album đầu tay Golden, Jung Kook chuẩn bị luôn lịch trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, cùng thời điểm với 3 người anh RM, Jimin, V. Anh chàng đang dành những ngày cuối nghỉ ngơi trước khi tạm xa các Army 2 năm.

Jung Kook đã cạo đầu đinh để chuẩn bị nhập ngũ

Em út BTS được truyền cảm hứng sau khi gặp gỡ Usher cho màn hợp tác Standing Next to You remix

Trong lần gần nhất xuất hiện cùng 3 thành viên, Jung Kook tiết lộ đã cạo đầu đinh vì được truyền cảm hứng sau khi hợp tác cùng rapper Usher trong Standing Next to You remix. Tuy nhiên, anh chàng quyết định “giấu nhẹm” đầu tóc mới và chỉ hé lộ 3 giây xoẹt ngang màn hình. Do đó, khi chính thức xuất hiện trong bộ tóc ngắn sát đầu, dù đã đội mũ thì Jung Kook vẫn khiến fan phấn khích đứng ngồi không yên.

Giao diện "boy phố" trong phiên live hôm 8/12 viral MXH, khiến fan không thể nhịn cười

Những tưởng càng gần ngày ngập ngũ cảm xúc sẽ càng bồi hồi, nhưng sự tinh nghịch, hài hước cùng giao diện “boy phố” Jung Kook đã khiến Army vui vẻ, “cười quên lối về”. Anh chàng liên tục trêu đùa người hâm mộ, khoe cả góc tủ lạnh toàn đồ uống và nước ngọt. Loạt khoảnh khắc đời thường dung dị của Jung Kook gây sốt MXH diện rộng. Đáng nhớ hơn khi đây là hình ảnh phải chờ đến 2 năm mới có thể xem lại.

Jung Kook nhảy God of Music trên nền nhạc tự hát tự chế

Dance challenge God of Music "chính hãng" của 97line nhà SEVENTEEN

Jung Kook livestream liên tục trong vài tiếng đồng hồ như không muốn rời xa các Army. Hết nói chuyện rôm rả lại tới hát nhảy giao lưu. Đặc biệt, Jung Kook còn dành hẳn phiên bản có một không hai cho dance challenge God of Music - bản hit mới nhất của SEVENTEEN. Jung Kook bắt nhịp cực cuốn, tự hát tự đệm nhạc luyện từng động tác vũ đạo, dù có phần lóng ngóng nhưng lại rất đáng yêu. Trước thềm nhập ngũ, Jung Kook cũng không quên ủng hộ bạn thân bằng cách tập nhảy God of Music.

Jung Kook vừa nhảy vừa nhẩm động tác

Dù hơi lúng túng nhưng đáng yêu thì cấp số nhân!

Jung Kook - "fanboy số 1" của nhạc SEVENTEEN

Là fan theo dõi idol HYBE có lẽ đều biết về tình bạn thân thiết giữa Jung Kook và Mingyu (SEVENTEEN). Trước đó, cả hai từng gây sốt với liên hoàn dance challenge Seven - 3D và Super quay cùng nhau. Mingyu và Jung Kook hứa với fan sẽ sớm thực hiện challenge mới sau khi tung album Golden và SEVENTEEN comeback.

Trước đó, cặp bạn thân Jung Kook và Mingyu đã gây sốt khi cùng đồng hành trong dance challenge Seven - 3D

và cả Super

Nhưng vì lịch trình khác biệt, liên tục bay đi bay lại nước ngoài, cả hai vẫn chưa có dịp quay chung video tiếp theo cho God of Music và Standing Next to You. Để bù đắp cho lời hứa chưa thực hiện, Jung Kook đã dành tặng màn nhảy tự biên tự diễn cực đáng yêu.

Jung Kook chia sẻ về tình bạn 97line

Chia sẻ về tình bạn 97line, Jung Kook tiết lộ mỹ nam Cha Eun Woo đã tặng một chiếc đồng hồ kiểu quân đội và anh chàng rất thích, đeo nó trên tay. Về phần Mingyu, Jung Kook cũng nhiều lần rủ bạn đi chơi nhưng vì lịch trình nước ngoài mà khó gặp. Tuy thời gian hạn hẹp, hai nam thần HYBE đã tranh thủ được thời gian để đi ăn chung trước khi Jung Kook nhập ngũ. Những câu chuyện gần gũi của Jung Kook càng khiến fan yêu quý và nhớ thương anh chàng hơn.