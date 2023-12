Jung Kook quá “ngầu” khi nhảy cùng Usher, tranh thủ ngắm vẻ đẹp trai này trước khi idol nhập ngũ ARMY ơi!

Album đầu tay Golden được Jung Kook chính thức phát hành vào ngày 3/11. Sau hơn 1 tháng lên sóng, Jung Kook gặt hái được thêm loạt thành tích đáng gờm, ghi danh vào hàng ngũ popstar nổi bật nhất hiện tại. Giữa lúc thành công đạt đỉnh, em út BTS bất ngờ thông báo lịch nhập ngũ trong tháng 12, tạm dừng hoạt động 2 năm. Những ngày gần đây, Jung Kook đang thực hiện những hoạt động quảng bá cuối cùng cho album Golden trước khi chính thức nói lời tạm biệt.

Jung Kook và Usher thực hiện dance challenge trên bản hit Yeah! trứ danh

Không chỉ collab cùng biểu tượng pop Justin Timberlake cho 3D, mới đây, Jung Kook còn mời Usher góp giọng trong bài chủ đề Standing Next to You. Tung hình ảnh “ngầu lòi" cạnh rapper đình đám nước Mỹ, Jung Kook khiến dân tình tấm tắc với thần thái ngày càng cuốn hút và trưởng thành. Jung Kook và Usher còn cùng nhau thực hiện dance challenge trên bản hit Yeah! trứ danh.

Jung Kook đọ độ "ngầu lòi" cạnh Usher

Đứng cạnh Usher, Jung Kook không hề lép vế bởi khí chất ngôi sao nổi trội. Nam idol phóng khoáng khoe trọn cánh tay full hình xăm đầy nghệ thuật. Bên cạnh đó, Jung Kook đã cắt tóc ngắn gần như sát đầu, tháo bớt khuyên môi. Có thể thấy, anh chàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt nhập ngũ sắp tới. Jung Kook lần nữa “đốn tim" fan nhờ visual bất bại.

Visual đốn tim fan

Cùng Usher, Jung Kook khoe kỹ năng vũ đạo ngày càng lên hương. Kết hợp thần thái “ngông" đầy thú vị, dance challenge của Jung Kook có sức hút kỳ lạ không thể rời mắt. Nhìn anh chàng tận hưởng, các Army không khỏi tiếc nuối vì màn quảng bá album đã dần đi đến hồi kết.

Visual Jung Kook thời gian gần đây:

Jung Kook gây sốt khi tung poster cạnh Usher

Jung Kook đã bỏ khuyên môi