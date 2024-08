Jung Kook (BTS) được đề cử giải MTV VMA năm thứ ba liên tiếp

Theo danh sách được công bố, Jung Kook được đề cử hai hạng mục giải thưởng là "Best Collaboration" và "Best Kpop" cho đĩa đơn ăn khách "Seven" (hợp tác với Latto). Với lần đề cử này, thành viên út của BTS đánh dấu năm thứ ba liên tiếp được đề cử giải MTV Video Music Awards (MTV VMA).

Như danh sách được công bố, Jung Kook sẽ cạnh tranh với các ngôi sao toàn cầu như Taylor Swift, Post Malone và Drake ở hạng mục "Best Collaboration". Việc đứng chung hạng mục này đã củng cố thêm vị thế của Jung Kook như một hiện tượng nhạc pop quốc tế.

(Ảnh: MTV)

Đây là lần thứ ba liên tiếp Jung Kook được đề cử tại MTV VMA - sau lần được đề cử năm 2022 cho "Left and Right" với Charlie Puth, giúp anh trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên được đề cử ở hạng mục "Song of Summer" ("Bài hát của mùa hè"). Năm ngoái, ca khúc "Seven" (feat. Latto) đã giành giải thưởng "Song of Summer", giúp Jungkook trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên giành được danh hiệu này.

MTV VMA 2024 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tại UBS Arena ở New York.

Đĩa đơn solo đầu tiên của Jung Kook, "Seven" (feat. Latto) được phát hành vào tháng 7 năm ngoái, đã trở thành hiện tượng toàn cầu ngay lập tức, đứng đầu Billboard Hot 100 và đạt vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Vương quốc Anh. Bài hát cũng lập kỷ lục trên Spotify, đạt 1 tỷ lượt phát trực tuyến trong thời gian ngắn nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, "Seven" đã đứng đầu "2024 International Power Players" của Billboard dựa trên "Global Excl. U.S." chart, trở thành bài hát phổ biến nhất tại hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.

Vào tháng 6 vừa qua, Forbes tuyên bố Jung Kook là thành viên thành công nhất BTS - dựa trên những thành tích Jungkook đạt được với tư cách nghệ sĩ solo. Forbes cho rằng "em út" của BTS đã dành phần lớn thời gian trong năm 2023 để thực hiện các hoạt động solo và khẳng định anh là ngôi sao lớn nhờ những nỗ lực này. Để chứng minh cho việc gọi Jungkook là thành viên thành công nhất của BTS, Forbes đề cập tới hàng loạt kỷ lục mà nam thần tượng đã đạt được với tư cách nghệ sĩ solo. Cụ thể, sau khi phát hành Seven, ca khúc đã đạt được hàng loạt cột mốc quan trọng, bao gồm việc đứng đầu BXH Billboard Hot 100, được chọn là "Bài hát của mùa hè" tại VMAs. Tiếp theo đó, anh phát hành album solo đầu tay Golden, thể hiện thực lực với tư cách ngôi sao nhạc pop toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 3, Tạp chí âm nhạc Hoa Kỳ đã công bố danh sách Billboard Kpop Artist 100 đầu tiên. Theo danh sách này, Jung Kook đã giành vị trí số 1.