Jung Kook sắp ra mắt phim tài liệu chiếu rạp?

Thông báo không rõ ràng khiến cộng đồng người hâm mộ ra sức đồn đoán xem đây thật sự là dự án gì. Các fan ruột của Jung Kook hầu như đều chắc chắn đây là một bộ phim tài liệu. Họ dẫn chứng về buổi trò chuyện của Jung Kook và SUGA trong chương trình Suchwita vào tháng 11 năm ngoái.

Khi đó nam thần tượng cho biết mình đang trong quá trình quay một bộ phim tài liệu ghi lại chặng đường hoạt động của anh với tư cách một nghệ sĩ solo. Quá trình này bắt đầu với đĩa đơn Seven đứng đầu Billboard Hot 100 có sự góp mặt của Latto và kết thúc bằng album Golden năm 2023, đạt vị trí số 2 trên Billboard 200.

Em út BTS sẽ ra mắt nhiều dự án trước khi chính thức xuất ngũ (Ảnh: NME)

"Khi bạn quay phim cùng các thành viên khác, các máy quay không tập trung hoàn toàn vào bạn. Thật lòng mà nói tôi cảm thấy áp lực khi một mình nói trước máy quay", Jung Kook chia sẻ trong chương trình về quá trình quay phim.

Trước khi chính thức ra mắt solo, em út BTS cũng đã nổi tiếng với loạt video về du lịch Golden Closet Films (GCF) do chính anh đạo diễn và sản xuất. Một số người đồn đoán I am Still sẽ tiếp tục làm về đề tài này. Bí mật sẽ được hé lộ khi Big Hit đưa ra thông báo cụ thể.

Thông tin đã được xác nhận là chương trình thực tế về du lịch Are You Sure với sự góp mặt của Jung Kook và Jimin sẽ phát sóng trên Disney Plus vào ngày 8/8/2024. Hai thành viên của BTS đã đi đến những địa điểm mang tính biểu tượng toàn cầu như: New York, Đảo Jeju của Hàn Quốc, thành phố Sapporo của Nhật Bản. Chương trình gồm 8 tập, được ghi hình vào năm 2023 thời điểm trước khi cả hai lên đường nhập ngũ.