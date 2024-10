Jung Hae-in từng bị mất ngủ vì đột ngột trở thành một ngôi sao

Với thành công của bộ phim "Con trai bạn mẹ", Jung Hae-in đã trở thành khách mời trong tập phim đặc biệt của "You Quiz on the Block" của tvN. Tập này có tựa đề "The Greatest Legacy". Đây cũng là năm Jung Hae-in chuẩn bị bước sang năm thứ 11 trong ngành diễn xuất, vì thế, tập phim này đã nhìn lại chặng đường sự nghiệp của nam diễn viên - từ buổi thử vai đầu tiên khó quên cho đến những vai diễn đáng nhớ của anh là mối tình đầu của các nhân vật trong "Reply 1988" và "Guardian: The Lonely and Great God".

Trong "You Quiz on the Block", Jung Hae-in cũng nói về những thời điểm khó khăn, bao gồm cả việc đối phó với những bình luận thù ghét khiến anh mất ngủ và rối loạn hoảng sợ, đã giúp định hình sự nghiệp của anh như thế nào.

Trong tập phát sóng mới nhất này của "You Quiz on the Block", người dẫn chương trình Yoo Jae-seok nói "Nhờ "While You Were Sleeping", "Prison Playbook" và các tác phẩm khác, Hae-in bắt đầu thu hút sự chú ý của khán giả một cách nghiêm túc, nhưng ngay khi họ xem "Pretty Noona Who Buys Me Food" (tạm dịch: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi), mọi người bắt đầu hỏi "Nam chính đó là ai?". Nghe đến đây, Jung Hae-in trả lời: "Đã sáu năm trôi qua rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh".

(Ảnh: tvN)

Yoo Jae-seok sau đó nói tiếp: "Đôi khi, tôi có cảm giác rằng có những người chỉ cần một cú hit là có thể trở thành ngôi sao. Đó là lúc Jung Hae-in có được điều đó". Đáp lại, Jung Hae-in nói: "Tôi đã ba mươi tuổi. Tôi nghĩ mình rất may mắn. Nhờ sự giúp đỡ của Ye-jin và sự chỉ đạo của Ahn Pan-seok, việc tôi được chọn cũng là một phép màu".

Yoo Jae-seok tiếp lời và nói về sự lan tỏa Jung Hae-in giành được từ bộ phim này: "Vào thời điểm đó, Jung Hae-in đã đi đến mức mà người ta gọi là hội chứng Jung Hae-in". Jung Hae-in cũng thừa nhận nhận định này khi trả lời: "Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi nghĩ nó thực sự giống như vậy."

Tuy nhiên, sự thành công của bộ phim "Pretty Noona Who Buys Me Food" cũng là khoảng thời gian không dễ thở đối với Hae-in. Anh thú nhận: "Tôi nghĩ sức mạnh thể chất là vấn đề lớn nhất. Tôi đã quá tải vì tôi chưa sẵn sàng và làm việc quá sức. Tôi không thể ngủ nhiều, tôi bị mất ngủ nghiêm trọng, vì vậy tôi không vui vào thời điểm đó".

Jung Hae-in và Son Ye Jin trong phim "Chị đẹp mua cơm cho tôi". (Ảnh: JTBC)

Khi Yoo Jae-seok hỏi về nguyên nhân gây mất ngủ, Jung Hae-in nói: "Tôi chưa có kinh nghiệm như vậy vì tôi đã nhận được quá nhiều tình yêu và sự chú ý, vì vậy tôi nghĩ mình cần thời gian để trở nên vững chắc và tìm ra cách".

"Tóm lại, tôi thức dậy và trở thành một ngôi sao. Tôi rất vui và biết ơn, nhưng có những lúc tôi nhận được một lời đề nghị tốt mà tôi rất biết ơn và tôi vẫn lo lắng không biết mình có thể làm tốt không" - Jung Hae-in nói tiếp - "Tôi tự hỏi liệu mình có thể đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người không và điều này sẽ kéo dài được bao lâu?".

"Thực ra, ngay cả khi tôi đã ba mươi mốt tuổi, tôi vẫn còn là một đứa trẻ" - Jung Hae-in tiếp tục - "Tôi còn trẻ. Tôi đã không làm việc trong một thời gian dài và tôi nghĩ rằng bất kỳ bình luận ác ý hay những điều tương tự như vậy là tất cả mọi thứ trên đời".

"Dù sao thì tôi cũng phải tiếp tục đứng trước máy quay và bị phán xét, nhưng có một thời gian tôi rất sợ hãi. Có một thời gian tôi nghĩ về chính sự tồn tại của mình, và trong một thời gian rất dài kể từ khi tôi không ra khỏi nhà, và tôi sống như một người ẩn dật, và tôi cũng mắc chứng rối loạn hoảng sợ tương tự. Tôi sợ gặp mọi người".

Jung Hae-in tâm sự về khoảng thời gian khó khăn của mình khi xuất hiện trong vai trò khách mời của "You Quiz on the Block". (Ảnh chụp màn hình)

"Tôi đã đọc tất cả các bình luận ác ý khi đó và tự hỏi "Tôi bị sao vậy?"" - Jung Hae-in nhớ lại - "Bây giờ tôi biết rằng có những người ủng hộ tôi, có những người không quan tâm đến tôi, có những người ghét tôi. Tôi nhận ra điều đó".

"Vào thời điểm đó, tôi muốn biết tại sao mọi người không thích tôi, nhưng không có lý do gì cả" - Jung Hae-in nói tiếp - "Họ chỉ không thích thôi. Có thể có lý do. Nhưng tôi có thể làm gì nếu họ không thích tôi? Tôi không thích điều đó. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện bắt đầu từ việc cố gắng được rất nhiều người yêu mến, và sau khi nhận ra rằng tôi không thể được tất cả mọi người yêu mến, tôi đã trở thành "Hãy cố gắng hết sức vì những người yêu mến và ủng hộ mình"".