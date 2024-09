Jung Hae In ỡm ờ, Jung So Min bất ngờ ủng hộ "bạn trai" giữa lúc rộ tin "phim giả tình thật"

Jung Hae In - Jung So Min được cho là đang hẹn hò sau khi đóng chung phim Love Next Door. Được biết 2 diễn viên sẽ đến Bali, Indonesia để chụp ảnh đôi cho 1 tạp chí thời trang vào ngày 24/9. Việc bộ đôi diễn viên chính đi chụp ảnh khi phim đã gần hết được người trong ngành đánh giá là "bất thường". Những chi tiết này làm dấy lên đồn đoán trong ngành giải trí rằng cặp đôi mượn chuyện công để hẹn hò riêng.

Đến ngày 12/9, Jung So Min bất ngờ đến tham dự buổi công chiếu VIP phim Veteran 2 để ủng hộ Jung Hae In. Đây là bộ phim mà Jung Hae In đóng tuyến vai chính. Việc Jung So Min đến ủng hộ càng làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang hẹn hò với nam thần hơn 1 tuổi.

Chưa hết, trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện, Jung Hae In còn nói lấp lửng về tin đồn hẹn hò bạn diễn Love Next Door : "Tôi đoán phản ứng hóa học của chúng tôi tốt đến mức mọi người nghĩ theo cách đó. Không chỉ trong phim, mà trong các video quảng cáo và clip hậu trường, mọi người đều nói chúng tôi trông rất hợp nhau. Còn về chuyện hẹn hò ngoài đời thực, tôi xin phép không bình luận gì".

Jung So Min bất ngờ đến ủng hộ buổi công chiếu VIP phim của Jung Hae In

Giữa "bão" tin đồn hẹn hò, cô không trốn tránh mà lại công khai đến ủng hộ Jung Hae In

Jung Hae In tại sự kiện công chiếu này

Tài tử xin phép "không bình luận" về nghi vấn hẹn hò Jung So Min

Jung Hae In sinh năm 1988, còn Jung So Min kém nam diễn viên 1 tuổi. Từ khi Love Next Door lên sóng vào nửa cuối tháng 8, bộ phim đã trở thành cơn sốt nhờ màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi Jung Hae In và Jung Hae In, tuy rating không cao.

Không chỉ tạo phản ứng hoá học mật ngọt trên màn ảnh, ở phía hậu trường hay trong các buổi tham gia phỏng vấn quảng bá phim, mối quan hệ và những cử chỉ tương tác thân mật của 2 diễn viên cũng khiến khán giả phát cuồng. Điều này càng khiến netizen thêm tin rằng Jung Hae In - Jung So Min đang hẹn hò và chờ đến ngày công khai mối quan hệ.

Jung Hae In và Jung So Min có "phản ứng hóa học" ngọt ngào ở Love Next Door

Tuyển tập những khoảnh khắc hậu trường ngọt ngào đến sâu răng của Jung Hae In và Jung So Min.

Nguồn: Osen