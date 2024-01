Rộ tranh cãi Jung Hae In mặc nổi nhất Paris Fashion Week, lấn át cả dàn idol TXT - Haerin (NewJeans)

Vào ngày 19/1, dàn sao Hàn Jung Hae In, TXT và Haerin (NewJeans) đã "đại náo" show diễn Dior trong khuôn khổ Paris Fashion Week 2024. Thế nhưng 1 mình nam thần màn ảnh Jung Hae In đã chiếm trọn spotlight của các đàn em.

Và tất cả là nhờ chiếc áo khoác xanh neon chói lọi của nam diễn viên. Xuất hiện tại sự kiện, Jung Hae In diện cây đồ đen nhưng được làm nổi bật nhờ chiếc áo bắt mắt. Nhờ chiếc áo này, Jung Hae In thu hút mọi ánh nhìn của người hâm mộ và phóng viên. Thậm chí, diện mạo này còn khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội vì trông như phong cách bà thím.

Jung Hae In diện áo xanh neon chói lọi khi tham dự show diễn Dior trong khuôn khổ Paris Fashion Week 2024

Nhờ chiếc áo độc đáo mà Jung Hae In chiếm trọn sự chú ý ngay từ bên ngoài sự kiện. Mọi ánh mắt của người hâm mộ lẫn ống kính phóng viên đều hướng về nam thần màn ảnh xứ Hàn. Tuy nhiên anh chàng lại gây tranh cãi vì phong cách này

Nhiều người nhận định nếu không nhờ chiếc áo khoác thì bộ trang phục đen của Jung Hae In sẽ "chìm nghỉm" tại sự kiện này

Thậm chí chiếc áo nổi bật đến nỗi nhiều người cũng không chú ý đến visual của nam diễn viên Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều netizen đã để lại nhiều ý kiến trái chiều về diện mạo của Jung Hae In. Phần lớn Knet cho rằng phong cách của nam diễn viên quá khác thường và khó mặc: "Không phải Jung Hae In trang điểm và ăn mặc quá lố sao?", "Ngoài Jung Hae In ra thì người khác trông đều bình thường", "Chiếc áo đó buồn cười quá, tôi cảm thấy nên đổi đồ của Jung Hae In cho các idol, các idol thực sự mặc đồ rất bình thường".

Nhưng cũng có không ít ý kiến tỏ ra thích thú với diện mạo này của nam diễn viên: "Jung Hae In làm lu mờ rất cả nên tôi chỉ thấy giày của TXT, tưởng đó là dép crocs luôn", "Sau khi nhìn thấy chiếc áo khoác neon của Jung Hae In, tôi quên mất còn có người khác dự show này", "Phong cách của anh ấy có vấn đề gì sao?"...

Cùng tham dự show diễn Dior với Jung Hae In còn có TXT và Haerin (NewJeans). Tuy nhiên, trang phục của dàn idol này lại bị đánh giá là quá đơn giản, không mấy nổi bật và tất cả đành "chào thua" Jung Hae In.

TXT bị cho là diện đồ dìm dáng và không mấy nổi bật

Haerin (NewJeans) dù rất xinh xắn nhưng trang phục cũng được đánh giá là quá đơn giản

Nguồn: Koreaboo