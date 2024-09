Gia thế khủng của mỹ nam Jung Hae In phim "Love Next Door"

Sự nghiệp diễn xuất của Jung Hae In được tô điểm bằng một danh sách ấn tượng các tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao và khán giả yêu thích. Những tựa phim nổi bật như Something in the Rain (2018), Prison Playbook (2018), Snowdrop (2020), Connect (2022) và DP (2021-23) đã đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Korea Times, Jung Hae In đã cởi mở chia sẻ về những thử thách mà anh phải vượt qua trên con đường trở thành một diễn viên: "Thực tế đã giáng một đòn mạnh vào tôi khi còn học đại học. Tôi trượt các buổi casting và không tự tin với sự lựa chọn nghề của mình. Nhiều người chuẩn bị bước vào thế giới thực cũng sẽ đối mặt với sự bất định và lo lắng tương tự về tương lai. Nhưng bất chấp những khó khăn đó, tôi muốn cổ vũ họ hãy mạnh dạn thử sức mà không sợ thất bại."

Theo Celebrity Net Worth, tính đến tháng 9 năm 2024, Jung Hae In có giá trị tài sản ròng ước tính là 14 triệu USD.

Sự nghiệp điện ảnh

Từ bộ phim tình cảm ăn khách Something in the Rain (2018) đóng cùng Son Ye Jin, đến loạt phim D.P. (2021) được giới phê bình đánh giá cao hay bộ phim tình cảm lãng mạn Love Next Door (2024) của Netflix đóng cùng Jung So Min, những bộ phim điện ảnh và truyền hình của Jung Hae In luôn là món ăn tinh thần không thể bỏ qua đối với những người yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc.

Với cốt truyện hấp dẫn do đạo diễn Han Jun Hee xây dựng, D.P. đã đứng đầu danh sách Top 10 của Netflix tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Jung, người vào vai người lính Ahn Joon Ho trong phim, đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Sáng tạo của Viện Hàn lâm Châu Á năm 2022.

Jung Hae In bắt đầu hành trình của mình trong thế giới giải trí Hàn Quốc vào năm 2014 với bộ phim truyền hình Bride of the Century. Cùng năm đó, Jung cũng ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim The Youth. Sau đó, nam diễn viên đảm nhận nhiều vai phụ trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách như The Three Musketeers (2014), While You Were Sleeping (2017), Goblin (2016), The King's Case Note (2017) và Conspiracy: Age of Rebellion (2017).

Bộ phim hài lịch sử The King's Case Note do Moon Hyun Sung làm đạo diễn đã trở thành một cú hit thương mại ngay lập tức và thu về hơn 11,5 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc. Trong khi đó, bộ phim kinh điển Goblin, với tỷ suất người xem tập cuối là 18,680% theo Nielsen Korea, đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình được đánh giá cao nhất mọi thời đại của tvN.

Năm 2018, Jung vào vai một đội trưởng quân đội bị kết án oan vì hành hung một người lính trong đơn vị trong Prison Playbook và nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình cho vai diễn này. Bộ phim không chỉ là một thành công về mặt phê bình mà còn trở thành một trong những bộ phim truyền hình có tỷ lệ người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Theo Nielsen Korea, tập cuối của Prison Playbook đã đạt tỷ suất người xem vững chắc là 11,195% sau khi phát hành vào ngày 18/1/2018.

Jung nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn Something in the Rain năm 2018. Bộ phim của JTBC đã trở thành hit ngay lập tức và đưa Jung vào ánh đèn sân khấu quốc tế. Anh cũng đã giành giải Nam diễn viên được yêu thích, Nam diễn viên và giải Nghệ sĩ Hallyu tại Seoul Awards năm đó.

Sự nổi tiếng của Jung Hae In tăng vọt sau Something in the Rain, và anh được đóng cặp cùng Kim Go Eun trong bộ phim tình cảm lãng mạn Tune in for Love. Bộ phim đã thu về hơn 8,5 triệu USD tại phòng vé, theo Box Office Mojo.

Trong những năm qua, ngôi sao Hàn Quốc này đã thể hiện sự linh hoạt với tư cách là một diễn viên với nhiều dự án thành công. Những dự án này bao gồm các bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn A Piece of Your Mind và Snowdrop năm 2020, loạt phim hành động D.P. năm 2021 và bộ phim kinh dị tội phạm Connect năm 2022 của Disney+. Là một trong những diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao nhất, Jung kiếm được khoảng 81.000 USD/tập phim Snowdrop.

Jung vào vai kiến trúc sư Seoul Seung Hyo trong dự án mới nhất của anh - bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc Love Next Door của Netflix.

Những hợp đồng chứng thực thương hiệu xa xỉ như Dior, Burberry và nhiều thương hiệu khác

Ngoài phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, Jung còn có thu nhập từ việc chứng thực các thương hiệu xa xỉ, góp phần vào khối tài sản khổng lồ của anh. Nam diễn viên là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ khác nhau, bao gồm Dior, Mind Bridge, TASAKI, LG, TAG Heuer, Tiffany & Co., Omega và Burberry.

Anh cũng tham gia chụp ảnh cho các tạp chí nổi tiếng như Harper's Bazaar Korea, ELLE, Anan, Esquire Hong Kong, Marie Claire Korea, GQ Korea, Dazed Korea và Arena.

Tính đến tháng 9 năm 2024, Jung là một trong những diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với hơn 12,1 triệu người theo dõi. Theo ước tính, ngôi sao của Love Next Door, người thường chia sẻ các bài đăng được tài trợ và cập nhật về sự nghiệp của mình trên nền tảng mạng xã hội này, kiếm được từ 10.000 đến 100.000 USD/bài đăng trên Instagram.

Ngôi sao Hàn Quốc này cũng được biết đến là người chi tiền cho các khoản đầu tư bất động sản hạng sang. Theo hãng truyền thông Hàn Quốc The Korea Times, anh sở hữu một căn hộ biệt thự trị giá 3,7 triệu USD tại khu phố giàu có Chungdam của Seoul.