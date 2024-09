Nhân vật nào mà mời được G-Dragon, PSY, Park Shin Hye và dàn sao khủng nhất showbiz Hàn đến dự đám cưới thế này?

Ngày 23/9, KoreaBoo đưa tin những thông tin xoay quanh hôn lễ của nam nghệ sĩ hài Jo Se Ho đang là tâm điểm chú ý trong showbiz Hàn Quốc. Mới đây, xuất hiện trên chương trình Ddeun Ddeun, Jo Se Ho đã tiết lộ danh sách dàn khách mời sẽ quy tụ tại đám cưới diễn vào tháng 10 tới đây của anh. Tuy Jo Se Ho khiêm tốn nói rằng "tổ chức đơn giản", nhưng nghe đến những cái tên được nam nghệ sĩ mời đến hôn lễ, công chúng đều phải trầm trồ kinh ngạc.

Jo Se Ho cho biết đã gửi thiệp mời đến G-Dragon, PSY, Park Shin Hye, Taeyang, Gummy, Yoo Jae Suk, Nam Chang Hee, Lee Dong Wook... Trong đó, nghệ sĩ hài nổi tiếng Nam Chang Hee, "MC quốc dân" Yoo Jae Suk sẽ là người chủ trì, chứng hôn cho Jo Se Ho và vị hôn thê. Ngoài ra Nam Chang Hee còn cùng Lee Dong Wook làm phù rể cho Jo Se Ho. Trong khi đó, Taeyang cùng nữ ca sĩ Gummy sẽ hát chúc mừng ngày trọng đại của người đồng nghiệp. Vào ngày 22/9, công ty quản lý của Taeyang cũng đã xác nhận nam ca sĩ sẽ tham dự đám cưới của Jo Se Ho và biểu diễn góp vui. Trên mạng xã hội, dàn khách mời toàn sao hạng A sẽ dự cưới Jo Se Ho gây bão vì "đẳng cấp" đỉnh hơn cả 1 lễ trao giải.

Park Shin Hye, "MC quốc dân" Yoo Jae Suk là khách mời trong hôn lễ của nam nghệ sĩ hài

Jo Se Ho tiết lộ G-Dragon...

... và PSY sẽ đến chung vui với anh trong ngày trọng đại

Ngoài G-Dragon và PSY, độ khủng đám cưới của Jo Se Ho còn được thể hiện qua việc...

... Taeyang cùng nữ ca sĩ Gummy sẽ hát chúc mừng...

... Lee Dong Wook sẽ cùng Nam Chang Hee đảm nhận vai trò phù rể

Jo Se Ho là nghệ sĩ hài nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc. Anh vào showbiz từ năm 2001. Sau đó, Jo Se Ho khẳng định được tên tuổi của mình qua hàng loạt show truyền hình thực tế như You Quiz on the Block, Happy Together mùa 4, Weekly Idol mùa 3, Hangout with Yoo ... Trong nhiều năm làm nghề, Jo Se Ho tạo dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hàn Quốc. Đặc biệt, anh và Taeyang được biết đến là đôi bạn thân thiết lâu năm. Năm 2018, Jo Se Ho từng làm người chủ trì cho hôn lễ của thành viên nhóm BIGBANG và Min Hyo Rin.

Đầu năm nay, Jo Se Ho thông báo hẹn hò với 1 cô gái kém 9 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cặp đôi kín đáo phát triển tình cảm hơn 1 năm mới công khai với công chúng. Đến tháng 4, nam nghệ sĩ hài tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái vào ngày 20/10. Theo Jo Se Ho, bạn đời của anh là người thông minh và xinh đẹp. Hình ảnh hôn thê được nam nghệ sĩ giữ kín.

Jo Se Ho có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao hạng A

