"Nàng dâu bị đuổi khỏi hào môn" đáng thương nhất showbiz Hàn: Con gái tuyên bố chỉ yêu thương mẹ kế, phớt lờ tình yêu của mẹ đẻ

Nhắc đến Go Hyun Jung người ta có thể dễ dàng gọi tên những danh hiệu, hay những bộ phim đình đám mà người đẹp thủ vai. Nhưng với nhiều người, Go Hyun Jung gắn với cái tên "nàng dâu bị gia tộc Samsung ruồng bỏ".

Là Á hậu Hàn Quốc 1989, xinh đẹp và có tài năng diễn xuất, Go Hyun Jung dường như sinh ra để nổi tiếng. Năm 1995, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hyun Jung bất ngờ ngừng đóng phim, bước làm dâu nhà tài phiệt.

Go Hyun Jung và Jung Young Jin - cháu trai Chủ tịch Samsung trong 1 sự kiện ở New York. Cuộc hôn phối của cả hai bắt đầu từ yêu đương tự nguyện nhưng cái nhận lại là cái nhìn kinh bỉ của gia tộc tài phiệt vì chênh lệch địa vị. Những tưởng, phía sau cánh cửa nguy nga tráng lệ kia là ấm êm thì dường như đó lại bắt đầu cho chuỗi ngày bão tố cho cuộc đời của Go Hyun Jung. Từ nữ diễn viên hàng đầu showbiz, cô trở thành người hầu trong chính gia đình của mình.

Trong mắt những người hào môn, Go Hyun Jung - người của làng giải trí chính là kẻ "hạ đẳng". Trong 8 năm làm vợ, Go Hyun Jung sinh cho Jung Yong Jin 2 người con, 1 trai 1 gái và bỏ lại tất cả hào quang ngoài showbiz. Thế nhưng tất cả sự nỗ lực đó lại nhận về cái nhìn lạnh lẽo và đầy miệt thị.

Dù đại gia tộc đều là người Hàn nhưng trong những bữa ăn mọi người lại lựa chọn tiếng Anh để trò chuyện. Đến khi Go Hyun Jung học được tiếng Anh thì họ lại chuyển sang tiếng Pháp. Họ xem Go Hyun Jung như "ký sinh trùng" sống trong gia đình, còn không muốn 2 cháu tiếp xúc nhiều với mẹ.

Go Hyun Jung tay trắng rời đi

Cuối cùng, Go Hyun Jung cũng đành tay trắng rời đi, mất cả quyền nuôi con, thậm chí còn không được phép gặp con.

Sau ly hôn, chồng của Go Hyun Jung nhanh chóng bước vào 1 cuộc hôn nhân mới. Lần này, người mà thiếu gia Jung Young Jin kết hôn vô cùng thuận mắt gia đình bởi môn đăng hộ đối. Vợ mới của thiếu gia Jung Young Jin chính là Han Ji Hee - con gái của Phó chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc. Hai năm sau khi tái hôn, Jung Young Jin và Han Ji Hee tiếp tục chào đón 1 cặp song sinh.

Cũng từ đó, Go Hyun Jung nỗ lực đóng phim với hi vọng 2 con của mình sẽ có thể nhìn thấy mẹ trên tivi. Nhưng sự nỗ lực của Go Hyun Jung lại nhận về rất nhiều chua chát. Hiện tại, Jung Young Jin đã trở thành phó chủ tịch tập đoàn Shinsegae.

Được biết, con trai đầu của Go Hyun Jung là Jung Haechan đã tốt nghiệp Khoa Quản lý Khách sạn tại Đại học Cornell ở Mỹ vào năm 2017 còn em gái Haein hiện đang học tại Mỹ. Trong khi Haechan có ngoại hình rất giống bố thì Haein được cho là thừa hưởng khuôn mặt tròn và nét lạnh lùng của mẹ.

Vào năm 2017, Haein đã thu hút sự chú ý khi mở một tài khoản trên ứng dụng 'ASK.FM'. Ứng dụng này rất phổ biến trong giới thanh thiếu niên Mỹ vì đây là nơi mọi người có thể thoải mái đặt câu hỏi ẩn danh. Cư dân mạng đã đặt cho Haein rất nhiều câu hỏi, trong đó có những câu liên quan đến mẹ ruột.

Jung Haein chụp ảnh cùng bố và mẹ kế

Haechan có ngoại hình rất giống bố còn Hae In được cho là thừa hưởng khuôn mặt tròn của mẹ

Khi trò chuyện cùng cư dân mạng, Jung Hae In cho biết cô có mối quan hệ rất tốt với mẹ kế Han Ji Hee và thậm chí cảm thấy đau lòng khi người ta gọi bà là mẹ kế. "Tôi nói chuyện với mẹ mỗi ngày. Tôi thấy rất tiếc vì đã gọi là mẹ kế. Dường như chưa có ai đối xử với tôi bằng nhiều tình yêu thương như vậy", Jung Hae In nói về mẹ kế.

Thế nhưng khi được hỏi về mẹ ruột Go Hyun Jung, Jung Hae In cho biết cô không có chút ký ức nào và cho rằng việc gặp lại mẹ ruột không quan trọng. Khi được hỏi “Bạn có nhớ mẹ ruột của mình không?”, Haein trả lời: “Tôi không nhớ nhiều lắm”.

Những đoạn trò chuyện của Jung Haein và netizen được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. Nhiều người nhận định, chắc hẳn Go Hyun vô cùng đau đớn khi đọc được những điều này. Dù câu chuyện đã diễn ra từ năm 2017 nhưng thời gian gần đây lại bất ngờ được "đào lại" khiến nhiều người không khỏi xót xa.