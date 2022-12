Khoảnh khắc “cúi gằm mặt” của Go Hyun Jung thời còn làm dâu gia tộc Samsung: Cuộc sống bước sang trang mới khi kết thúc hôn nhân tủi hổ

Nhắc đến những mỹ nhân xứ Hàn làm dâu hào môn chắc chắn công chúng sẽ nghĩ ngay tới nữ diễn viên Go Hyun Jung. Người đẹp từng có khoảng thời gian 8 năm làm dâu của gia tộc giàu có Samsung. Samsung luôn được có là đế chế chaebol (gia tộc tài phiệt) mạnh nhất Hàn Quốc.

Chính vì vậy cuộc hôn nhân của Go Hyun Jung năm đó đã trở thành chủ đề được công chúng và giới truyền thông săn đón. Thậm chí, dù sau khi kết hôn, Go Hyun Jung gần như "ở ẩn" không hoạt động showbiz thì hình ảnh của nữ diễn viên vẫn được công chúng quan tâm. Trong đó, công chúng đặc biệt chú ý tới hình ảnh Go Hyun Jung xuất hiện bên ngoài cửa biệt thự ở Hannam-dong bên cạnh bố chồng được ghi lại vào năm 1997.

Hình ảnh này ngay lập tức gây xôn xao công chúng. Không ít ý kiến cho rằng, nhìn dáng vẻ của Go Hyun Jung trong bức hình trông giống như người đẹp có cuộc hôn nhân chẳng mấy vui vẻ.

Bức hình "bóc trần" cuộc hôn nhân tủi hổ

Nói đến những mỹ nhân đình đám xứ Hàn bước ra từ đấu trường nhan sắc thì không thể thiếu Á hậu 1 Hàn Quốc năm 1989 - Go Hyun Jung. Năm đó, người đẹp mới đang ở độ tuổi 18. Sau một thời gian ngắn hoạt động trong ngành giải trí, Go Hyun Jung đã khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố kết hôn cùng Jung Yong Jin - cháu trai của người sáng lập đế chế Samsung Lee Byung Chul.

Go Hyun Jung kết hôn cùng Jung Yong Jin

Vào thời điểm đó, cuộc gặp gỡ giữa thế hệ thứ 3 của đế chế tài phiệt giàu nhất nhì Hàn Quốc và ngôi sao hàng đầu trở thành chủ đề nóng. Khi ấy, Go Hyun Jung đã cùng mẹ tới nhà hát để xem một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, cô đã đến muộn và bị lạc, ngay lúc ấy, Go Hyun Jung và Jung Yong Jin đã gặp nhau. Chuyện tình của họ cũng chính thức bắt đầu từ đó.

Sau đó không lâu vào năm 1995, lễ cưới giữa Go Hyun Jung và Jung Yong Jin đã chính thức diễn ra. Giống như bao cô con dâu nhà tài phiệt khác, cuộc sống của Go Hyun Jung khi làm dâu hào môn cũng luôn là chủ đề được truyền thông quan tâm. Bất chấp sự chú ý, Go Hyun Jung vẫn im lặng và gần như "ở ẩn" không hề xuất hiện.

Một trong những lần hiếm hoi Go Hyun Jung xuất hiện bên chồng cũ khi cả hai còn chung sống

Tuy nhiên, đúng là không gì có thể qua mắt được ống kính cánh săn ảnh. Cụ thể, trong một lần bước ra khỏi cửa biệt thự vào năm 1997 để tiễn bố chồng, Go Hyun Jung đã bị cánh săn ảnh chụp được. Khi hình ảnh được đăng tải, công chúng không khỏi bất ngờ trước ngoại hình của người đẹp. Có thể thấy, rõ dù làm dâu hào môn, nhưng trông Go Hyun Jung rất xuề xòa. Không những vậy, trông cô còn giống như rất e sợ và khúm núm trước bố chồng.

Khoảnh khắc Go Hyun Jung xuất hiện khúm núm cạnh bố chồng tài phiệt gây bão ngày ấy

Trên thực tế, dù làm con dâu hào môn nhưng Go Hyun Jung rất hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện lớn của gia đình chồng. Những sự kiện hiếm hoi mà nữ diễn viên xuất hiện dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay như: Đám cưới con gái lớn của Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee - Lee Boo Jin vào tháng 8/1999, đám tang Park Du Eul - phu nhân người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul tháng 1/2000...

Go Hyun Jung trông luôn xuề xòa và tất bật lúc làm dâu hào môn

Chính vì vậy những tin đồn liên tục xuất hiện. Điển hình là thông tin nói, Go Hyun Jung không thể thích nghi với cuộc sống gia đình chồng, hay nghi vấn vợ chồng lục đục, ly hôn liên tục dấy lên. Nữ diễn viên đã hạ sinh một cậu con trai vào năm 1998 và một con gái vào năm 2000. Những điều này như một lời khẳng định cho danh xưng con dâu gia tộc Samsung của Go Hyun Jung. Tuy nhiên, tới năm 2002, khi nữ diễn viên xuất hiện tại buổi ra mắt phim thì tin đồn ly hôn lại rộ lên.

Trông nữ diễn viên không giống con dâu nhà giàu chút nào

Trở lại showbiz chỉ để các con vẫn còn trông thấy mẹ

Không lâu sau đó, Go Hyun Jung đúng thật là đã chấm dứt cuộc hôn nhân này. Vào năm 2003 cô cùng Jung Yong Jin đã cùng nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn. Vụ ly hôn chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng là kết thúc. Quyền nuôi con hoàn toàn thuộc về Jung Yong Jin. Điều đáng chú ý hơn cả chính là việc Go Hyun Jung chỉ nhận được khoản cấp dưỡng là 1.5 tỷ Won (gần 28 tỷ đồng). Đây được xem là con số ít ỏi đối với một gia tộc lớn như Samsung. Nhiều người thắc mắc với 8 năm sống trong gia đình đó, đáng nhẽ, Go Hyun Jung hoàn toàn có thể đòi được khoản tiền cấp dưỡng nhiều hơn thế.

Sau khi ly hôn, Go Hyun Jung đã lấy lại được vị thế và danh tiếng

Thế nhưng, nữ diễn viên lại đặt bút rất nhanh và quyết đoán. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm và trở lại làng giải trí sau đó không lâu. Thời điểm đó, có một tin đồn rộ lên liên quan tới nguyên nhân Go Hyun Jung đồng ý khoản cấp dưỡng đó. Theo lời đồn, nếu Go Hyun Jung chấp nhận khoản tiền đó thì có thể quay trở lại showbiz mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Tin đồn đó thì mãi vẫn chưa có lời giải, về phần Go Hyun Jung, khi xuất hiện trong một chương trình, nữ diễn viên cho biết, cô muốn đóng phim và xuất hiện trên tivi để các con vẫn có thể nhìn thấy mẹ chúng.

Sau khi ly hôn, Go Hyun Jung trở lại mạnh mẽ ở showbiz Hàn Quốc với nhiều tác phẩm thành công. Nếu như trước đó, cô thường được đảm nhận vai chính hiền lành thì sau khi trở lại Go Hyun Jung lại tìm đến những vai diễn gai góc hơn. Go Hyun Jung quay trở lại màn ảnh thông qua các tác phẩm đình đám như: Nữ hoàng Seondeok, Daemul...

Cô trở thành nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh nhỏ khi ấy

Trong đó, thành công của tác phẩm bom tấn "Nữ hoàng Seondeok" đã đưa Go Hyun Jung góp mặt trong hàng ngũ những nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh nhỏ khi ấy. Nữ diễn viên sinh năm 1971 liên tục đạt được loạt giải thưởng danh giá như: Daesang tại MBC Drama Awards, Baeksang Arts Awards cùng hàng loạt giải thưởng danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 51, Go Hyun Jung vẫn độc thân

Chưa dừng lại ở diễn xuất, Go Hyun Jung còn cùng anh trai mở một công ty quản lý các diễn viên, thần tượng nổi tiếng. Bên cạnh đó người đẹp cũng lấn sân sang kinh doanh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm và trở thành giáo sư của trường đại học Dongguk.

Tới nay khi đã ở tuổi 51, Go Hyun Jung dường như đã quen với cuộc sống độc thân và cảm thấy mãn nguyện về điều đó. Bằng chứng là người đẹp vẫn sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi.