Jung So Min chính thức lên tiếng về tin phim giả tình thật với "con trai bạn mẹ" Jung Hae In

Jung Hae In - Jung So Min là cặp đôi màn ảnh được yêu thích qua bộ phim Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ). Cũng từ đây, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng 2 diễn viên này "phim giả tình thật", đang hẹn hò ở ngoài đời.

Đến nay, cặp đôi này đã chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò. Jung Hae In từ chối trả lời: "Tôi sẽ không bình luận vì tôi lo rằng bất cứ điều gì mình nói có thể bị bóp méo thành 1 bài báo". Về Jung So Min, cô cho rằng những tin đồn hẹn hò là sự công nhận của khán giả dành cho "phản ứng hóa học" giữa 2 diễn viên: "Tôi là người luôn coi trọng việc hòa hợp với các bạn diễn của mình, và tôi luôn cố gắng hòa hợp với họ nhiều nhất có thể. Tôi tin rằng điều đó giúp ích cho câu chuyện và mạch phim. Tôi rất biết ơn vì anh Hae In đã làm như vậy và tôi nghĩ điều đó đã giúp làm nổi bật 'phản ứng hóa học' của chúng tôi. Ngay cả sau khi tin đồn hẹn hò xuất hiện, chúng tôi vẫn không trở nên khó xử với nhau. Điều quan trọng là cùng nhau tạo nên bộ phim".

Jung So Min lần đầu lên tiếng về nghi vấn hẹn hò "con trai bạn mẹ" Jung Hae In

Câu trả lời của Jung So Min khiến nhiều khán giả hụt hẫng vì cô ngầm phủ nhận chuyện hẹn hò với Jung Hae In, cho biết đó chỉ là "phản ứng hóa học" trên phim. Tuy nhiên vẫn có nhiều fan không ngừng "đẩy thuyền" cặp đôi.

Jung Hae In sinh năm 1988, còn Jung So Min kém nam diễn viên 1 tuổi. Từ khi Love Next Door lên sóng vào nửa cuối tháng 8, bộ phim đã trở thành cơn sốt nhờ màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi Jung Hae In và Jung Hae In, tuy rating không cao. Không chỉ tạo "phản ứng hoá học" mật ngọt trên màn ảnh, ở phía hậu trường hay trong các buổi tham gia phỏng vấn quảng bá phim, mối quan hệ và những cử chỉ tương tác thân mật của 2 diễn viên cũng khiến khán giả phát cuồng.

Tuyển tập những khoảnh khắc hậu trường "ngọt ngào đến sâu răng" của Jung Hae In và Jung So Min.

Tin đồn hẹn hò càng thêm bùng nổ khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi diễn viên sẽ đến Bali, Indonesia để chụp ảnh đôi cho 1 tạp chí thời trang vào ngày 24/9. Đáng nói, lúc đó chỉ còn 1 tuần nữa là phim sẽ kết thúc nhưng họ sẽ cùng nhau ra nước ngoài để chụp ảnh. Và rating của bộ phim này không quá cao, chỉ giao động từ 4-6%. Người trong ngành giải trí cho biết, với rating có phần đáng thất vọng như vậy, việc Jung Hae In - Jung So Min lên lịch chụp ảnh đôi ở nước ngoài là điều bất thường, vì đây không phải là 1 phần của kỳ nghỉ thường. Ngoài ra, cặp đôi đã có 1 bộ hình tạp chí Elle để quảng bá cho tác phẩm. Những chi tiết này làm dấy lên đồn đoán trong ngành giải trí rằng cặp đôi mượn chuyện công để hẹn hò riêng.

Người trong ngành bình luận: "Thông thường, các lịch trình chung như thế này được sắp xếp để quảng bá cho dự án phim trước khi công chiếu. Thật hiếm thấy 1 cặp đôi chụp ảnh ở nước ngoài vào thời điểm phim sắp kết thúc". Điều này càng khiến netizen thêm tin rằng Jung Hae In - Jung So Min đang hẹn hò và chờ đến ngày công khai mối quan hệ.

Cả hai đã có bộ hình tạp chí chung cho đợt quảng bá phim này nhưng vẫn đi Bali để chụp ảnh tiếp

Nguồn: Koreaboo