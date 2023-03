Jennie để mặt mộc trên show âm nhạc cũng chưa gây choáng bằng nam idol "lộ dấu hiệu lão hóa"!

Các idol khi xuất hiện trước công chúng thường được trang điểm kỹ lưỡng, diện mạo chỉn chu nên để bắt gặp khoảnh khắc mặt mộc ít son phấn của thần tượng thì cũng khá là hiếm. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người "tự tin khoe cá tính" và mỗi lần xuất hiện thì đều gây xôn xao. Điển hình như:

Onew (SHINee) gây sốc khi để mặt mộc đi làm

Mới đây, thành viên SHINee gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Hàn khi để mặt mộc hoàn toàn trong lần tham gia ghi hình cho chương trình Music Bank trước đó 3 hôm. Khi rũ bỏ lớp makeup, nam ca sĩ như biến thành 1 người khác, khiến nhiều netizen suýt không nhận ra.

Trước kia, idol sinh năm 1989 luôn được xem là một trong những mỹ nam không tuổi của làng nhạc Kpop nên khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người cho rằng anh đang có dấu hiệu của việc lão hóa.

Mặt mộc gây choáng của Onew

Vẻ ngoài sau khi được trang điểm kỹ lưỡng

Jennie (BLACKPINK) để luôn mặt mộc hát encore

4 thành viên BLACKPINK đều sở hữu nhan sắc nổi bật dù trang điểm nhiều hay ít nhưng việc Jennie đem hẳn mặt mộc lên sân khấu âm nhạc thì chắc là ít người dám làm được. Chẳng là khi dành chiến thắng với How You Like That ở show Inkigayo, Jennie đã tự tin hát encore cùng đồng đội trong tình trạng ít son phấn nhất có thể. Rất ít người nhận ra điều này cho đến khi nó được 1 cư dân mạng chia sẻ.

Jennie lộng lẫy trước đó...

... và giản dị khi hát encore

Hwasa (MAMAMOO) gợi cảm là thế nhưng khi tẩy trang thì biến thành một người khác



Em út MAMAMOO nổi tiếng với phong cách gợi cảm, đầy khác biệt giữa làn sóng Kpop. Mỗi khi lên sân khấu, Hwasa thường trang điểm đậm nhưng khi tẩy trang, cô nàng lập tức biến thành 1 người khác.

Em út MAMAMOO gắn liền với phong cách gợi cảm

Hwasa khác hẳn khi khoe mặt mộc

Yeji (ITZY) - cô mèo sắc sảo khi không makeup sẽ thế nào?



Yeji sở hữu thần thái lẫn ngoại hình vô cùng nổi bật, không khác gì một người mẫu nhưng khi để mặt mộc thì trông cô nàng vô cùng thân thiện.

Hai thần thái khác biệt của ITZY

Một số idol có gương mặt mộc khiến fan trầm trồ:

Từ khóa "Lisa không trang điểm trong hình ảnh tại sân bay" bỗng gây sốt mạng xã hội Weibo xứ Trung. Chỉ trong một thời gian ngắn, chủ đề này thu hút tới hơn 22 triệu lượt đọc, cho thấy sức hút khủng khiếp của thành viên BLACKPINK tại thị trường tỷ dân

"Chị đại" Irene không hổ danh đệ nhất visual kể cả khi không trang điểm

Mặt mộc của nam thần V

Jungkook cũng gây xôn xao với gương mặt mộc