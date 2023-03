Độc lạ Kpop: 1 nhóm nữ ra bài mà tưởng đang nghe Kìa Con Bướm Vàng nhưng sự thật là...

Để chuẩn bị cho màn comeback với album expérgo, NMIXX đã được công ty chủ quản JYP cho phát hành trước single Young, Dumb, Stupid. Ca khúc với giai điệu vui tươi, hồn nhiên khá hợp với phong cách trẻ trung của NMIXX. Tuy nhiên, nhiều khán giả Việt Nam khi nghe 1 đoạn trong bài hát này thì bỗng "ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa" bởi giai điệu quen thuộc tưởng như đang nghe bài Kìa Con Bướm Vàng do bé Xuân Mai hát từ ngày xửa ngày xưa.

Young, Dumb, Stupid MV - NMIXX

Kìa Con Bướm Vàng MV - Bé Xuân Mai

Nhưng khoan đừng vội kết luận NMIXX "đạo nhạc" bé Xuân Mai nha... vì thực chất cả Kìa Con Bướm Vàng và Young, Dumb, Stupid đều "mượn chung ý tưởng" từ ca khúc gốc của Pháp - Frère Jacques. Nếu như Kìa Con Bướm Vàng là phiên bản Việt của bài hát này thì Young, Dumb, Stupid chỉ sử dụng đoạn melody để tạo thành 1 bản phối mới hơn nhưng vẫn đủ để gợi nhớ về bản gốc.

Frère Jacques là bản gốc của ca khúc thiếu nhi Kìa Con Bướm Vàng

NMIXX cũng vừa chính thức trở lại với album expérgo cùng MV chủ đề Love Me Like This. Ca khúc lần này được nhận xét là "thân thiện" với công chúng hơn hẳn 2 bài hát trước của nhóm.