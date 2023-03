Nhóm nữ Kpop Gen 4 cover hit của BLACKPINK nhưng bị chỉ trích vì một câu nói!

Vừa qua sự kiện âm nhạc KCON 2023 tại Thái Lan đã chính thức được diễn ra. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ Kpop được yêu thích như ATEEZ, Bambam, (G)I-DLE, ITZY, iKON… Một trong những màn trình diễn gây sự chú ý phải kể đến màn cover ca khúc Shut Down - bản hit của BLACKPINK do nhóm nhạc nữ Gen 4 Kep1er thể hiện.

Kep1er cover Shut Down (BLACKPINK) tại KCON 2023

Dù được đánh giá là biểu diễn tốt và có tạo hình đẹp nhưng Kep1er lại vướng phải chỉ trích vì một lý do. Theo đó, ở phần mở đầu tiết mục, các cô gái đã thay đổi câu slogan đi vào “huyền thoại” của tiền bối từ “BLACKPINK in your area” thành “Kep1er in your area”. Chính điều này đã khiến cho một bộ phận cộng đồng mạng không hài lòng và cho rằng Kep1er thiếu tinh tế khi cover bản hit của tiền bối BLACKPINK.

Kep1er cover Shut Down của tiền bối BLACKPINK

Nhưng lại bị chỉ trích vì thay đổi câu slogan

Thậm chí cộng đồng mạng còn so sánh với màn cover hit DDU-DU DDU-DU (BLACKPINK) của nhóm STAYC tại sự kiện âm nhạc KCON vào năm 2022. Cụ thể, STAYC đã bỏ luôn cả câu và không thay bằng tên nhóm của mình khiến cho cư dân mạng dành sự khen ngợi.

Hay như nhóm nhạc nam ONEUS khi cover bản hit Pink Venom của BLACKPINK cũng khéo léo bỏ luôn câu slogan ở đầu màn trình diễn. Tuy nhiên cũng có một số bình luận bênh vực Kep1er khi cho rằng một số nhóm nhạc khi cover BLACKPINK vẫn thay thế bằng tên nhóm khi thể hiện câu slogan.

STAYC từng nhận được nhiều lời khen khi cover DU-DU DDU-DU (BLACKPINK)

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Không biết tại sao mình lại không thích câu "Kep1er in your area nhé", cứ cấn cấn thế nào ấy.

- Rõ ràng bỏ đi hợp lý hơn.

- Câu slogan của người ta lại muốn đổi thế nào thì đổi.

- Đợt trước STAYC bỏ luôn câu đấy đi được khen nhiều lắm.

- Cover thì một là bỏ, hai là đừng có đổi, buồn cười lắm.