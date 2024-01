Jennie (BLACKPINK) - Nữ thần tượng solo K-Pop giữ vị trí cao nhất trên Billboard Hot 100

Billboard đã công bố danh sách những ca khúc lọt top trên BXH Billboard Hot 100 của tuần này. Trong đó, One of the Girls do Jennie - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK, The Weeknd và Lily-Rose Depp thể hiện đã tiếp tục trụ vững trong tuần hai ở vị trí thứ 69.

Với thành tích mới, Jennie đã chính thức trở thành nữ thần tượng solo K-Pop giữ vị trí cao nhất trên BXH Billboard Hot 100 trong lịch sử. Trước đó, kỷ lục này thuộc về thành viên cùng nhóm Rosé với ca khúc solo On the Ground ở vị trí 70.

Thực tế, One of the Girls là một trong những ca khúc nhạc phim thuộc series truyền hình gây tranh cãi The Idol. Mặc dù series đã kết thúc nhưng đến 8/12/2023, ca khúc này mới chính thức được phát hành thông qua Republic Records. Ca khúc cũng đánh dấu lần đầu tiên Jennie có mặt trên BXH Billboard Hot 100 với tư cách nghệ sĩ solo.

Ở thời điểm hiện tại, Jennie đã thông báo thành lập công ty riêng mang tên ODD ATELIER nhằm thực hiện các hoạt động cá nhân. Như vậy, khán giả hoàn toàn có thể trông đợi vào các sản phẩm âm nhạc solo trong tương lai của nữ thần tượng và sự xuất hiện của Jennie thường xuyên hơn trên sóng truyền hình.