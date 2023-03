IVE tung MV mở đường mà tưởng "Jang Wonyoung và những người bạn", 1 thành viên "tàng hình" dù mang danh hát chính?

Chiều 27/3, IVE chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau hơn nửa năm kể từ siêu hit hè 2022 After LIKE. Nhóm nhạc nữ gen 4 nhà Starship tung MV Kistch làm sản phẩm mở đường cho album đầy đủ đầu tiên sẽ phát hành vào đầu tháng 4. Với thế mạnh âm nhạc hấp dẫn, gây nghiện, Kistch được kì vọng sẽ tiếp tục kéo dài liên hoàn hit cho IVE sau chuỗi 3 ca khúc "bất bại" trên các BXH nhạc số.



Kitsch MV - IVE

Kitsch vẫn là một ca khúc theo thế mạnh âm nhạc pop bắt tai của IVE nhưng mang hơi hướng RnB hơn. Do đó, ở phần đầu giai điệu ngang và ít để lại điểm nhấn, thế nhưng đặc điểm này lại dễ khiến bản phối được replay nhiều lần. Tính liên kết trong bài hát cao, ngắt nghỉ và chuyển đoạn mượt mà. Bên cạnh đó, phân đoạn rap chưa đủ gây ấn tượng như trong After LIKE nhưng nhìn chung, Kistch vẫn là một single mở đường phù hợp, đủ bắt tai, dễ chạy thành tích nhạc số.

Phong cách chủ đạo của Kistch

Nhóm theo đuổi hình ảnh mạnh mẽ hơn những sản phẩm trước

Phần kết của After LIKE có cảnh pháo hoa biểu tượng, do đó Kistch bị đánh giá nhạt nhoà

Về phần hình ảnh, IVE trong MV Kistch theo đuổi hình tượng racing girl cực bốc. 6 cô gái nhà Starship dần chuyển hướng sang phong cách girlcrush. Dù vẫn được đầu tư chỉn chu từng outfit, nhưng hình ảnh lần này lại không để lại quá nhiều ấn tượng như Love Dive hay After LIKE. Đáng nói nhất, MV Kistch dấy lên tranh cãi bất công lớn hơn bao giờ hết, Jang Wonyoung chiếm sóng và một thành viên thậm chí "tàng hình".

Thành viên chiếm sóng lần này là Jang Wonyoung

Đổi nhiều hình tượng, thời lượng cá nhân áp đảo

Ngay sau khi MV lên sóng, nhiều fan bất bình chỉ ra cả line hát và thời lượng lên hình của Jang Wonyoung đều áp đảo các thành viên khác. Vốn biết cô nàng là thành viên nổi tiếng nhất IVE, nhưng ưu ái đến mức độ này dễ khiến fan của thành viên khác không hài lòng. Đặc biệt, một lần nữa Liz lại bị chỉ ra như "tàng hình" trong nhóm.

Liz chỉ vỏn vẹn vài giây lên hình

Liz là hát chính trong nhóm

Là main vocal (hát chính) nhưng thời lượng hát ít, lên hình chỉ vài giây và tạo hình không có gì đặc biệt. Nhiều fan bức xúc tố Starship phân biệt đối xử, thành viên tài năng thì bị bỏ bê, thậm chí còn gọi IVE là nhóm nhạc "5 thành viên và 1 hát bè". Hiện tại, tranh cãi này vẫn chưa ngã ngũ khi ngày càng nhiều ý kiến chỉ ra thực tế Liz bị đối xử không công bằng, yêu cầu công ty có cái nhìn đúng đắn hơn.

Phản ứng của netizen:

- Starship tính đưa Jang Wonyoung với Leeseo lên làm main vocal thật luôn à? Line hát của 2 nhỏ này tiễn cô main vocal hàng real ra chuồng gà rồi còn đâu.

- Liz tàng hình hà? Lướt qua đúng vài giây.

- Jang Wonyoung tràn màn hình.

- Em hát tốt nhất nhóm thì line và screentime ít thảm thương, còn 2 em bị phốt khi ngồi mà còn hát nhép thì push cật lực.

- 5 thành viên và 1 hát bè.