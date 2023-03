Nhóm nhạc Kpop vấp tranh cãi vì có thành viên mới 7 tuổi

Mới đây, một nhóm nhạc Kpop độ tuổi vị thành niên có tên chocofive đã đăng tải đoạn clip cover một số bản hit như Hybe Boy (New Jeans), After LIKE (IVE), Tomboy của (G)I-DLE hay ANTIFRAGILE của LE SSERAFIM.

Nhóm nhạc chocofive

Khoảnh khắc nhảy ngoài đường phố của chocofive được đăng tải trên kênh YouTube của nhóm

Tuy nhiên, độ tuổi của các thành viên nhóm chocofive đã vấp phải tranh cãi của cộng đồng mạng. Theo đó, đây là nhóm nhạc có 7 thành viên bao gồm Shin Hyeon-seo, Lee Tae-in, Jung Hye-in, Kim Ji-soo, Kim Ga-bin, Shin Si-woo, Jeon Jeon-hee. Trong đó thành viên lớn tuổi nhất năm nay 12 tuổi và thành viên nhỏ nhất mới chỉ 7 tuổi.

Các thành viên của chocofive đang ở lứa tuổi vị thành niên

Bên cạnh đó, chocofive còn được mệnh danh là “thiên thần thiện nguyện” khi thực hiện các hoạt động tình nguyện như hoạt động chiến dịch phòng chống bạo lực học đường và hỗ trợ người vô gia cư. Trong ngày 30/3 tới đây, chocofive sẽ phát hành một đĩa đơn mới bao gồm hai bài hát Stress Pappa và Iyaiya.

Sau khi thông tin được chia sẻ, cộng đồng mạng đã không giấu được sự ngỡ ngàng khi độ tuổi của chocofive còn quá nhỏ. Đa số đều cho rằng thời điểm này các thành viên nên tập trung vào việc học hoặc ít nhất những thành viên lớn tuổi nhất nhóm có thể trở thành thực tập sinh thay vì đi làm idol. Thậm chí một số người còn cho rằng nếu chocofive hoạt động theo cách chuyên nghiệp thì không khác nào đang bóc lột sức lao động của trẻ em.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Tuổi nào làm việc nấy chứ. Giai đoạn này đáng lẽ vẫn đi học cùng bạn bè, ăn chơi không cần suy nghĩ mà làm idol thật thì…

- Ở cái tuổi này thì cho mấy em dance cover vui vui đăng lên YouTube thôi được không? Đáng lo ngại thật.

- Đáng quan ngại thật sự, đang ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà phải tham gia vào cái ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt.

- Ngày xưa idol debut 14, 15 tuổi đã thấy nhỏ lắm rồi.

- Thật ra các em debut vào nhóm nhạc nhí cũng vui. Chỉ là hoạt động đúng cái tên nhóm nhạc thiếu nhi thôi, chứ mà cứ nhắm đến nổi tiếng lấn vào showbiz thì...