Ít ai biết, stylist đứng sau tạo hình huyền thoại của BLACKPINK từng suýt thành VĐV đấu kiếm!

Làm việc cùng những ngôi sao Kpop đến từ Big 4 (top 4 công ty giải trí lớn nhất xứ sở kim chi), Wook Kim là một stylist có tầm nhìn, tài năng, nổi tiếng và được săn đón bậc nhất trong giới showbiz Hàn Quốc. Anh cũng chính là tác giả của các tạo hình đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng người hâm mộ K-POP, có thể kế đến như: "Kill This Love" của BLACKPINK, "Obsession" của EXO và "Savage" của aespa.

Chân dung stylist Wook Kim

Từ những năm tháng học cấp hai, Wook Kim đã có đam mê với những đôi sneaker. Xuất phát từ đó, anh bắt đầu mày mò và tìm hiểu về văn hoá hip-hop dưới cả khía cạnh âm nhạc và thời trang. Cách mà Wook Kim "bén duyên" với thời trang đã diễn ra tự nhiên như vậy.



Dẫu vậy, trong suốt khoảng thời gian học trung học, Wook Kim vốn đã có dự định trở thành vận động viên đấu kiếm: "Tôi đã được đào tạo như một vận động viên đấu kiếm trong sáu năm. Tuy nhiên, sau khi không thể ghi danh vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước, tôi quyết định mình sẽ không học đại học nữa. Công việc đầu tiên của tôi là ở một cửa hàng bán ván trượt. Sau đó tôi làm việc tại Kasina, một trong những cửa hàng streetwear thế hệ đầu ở Hàn Quốc. Tới khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi được mời làm stylist cho rapper Swings. Đó là cách tôi bắt đầu công việc này”.

Sau khi xuất ngũ, Wook Kim trở thành stylist chính của nhóm nhạc EXO, sự nghiệp của anh đã phát triển rực rỡ kể từ thời điểm này. Với những bản phối ấn tượng và độc đáo, Wook Kim đã nhận được sự công nhận của giới chuyên môn và cộng đồng fan hâm mộ của những nhóm nhạc mà anh hợp tác cùng.

Wook Kim nhận giải "Stylist of the year" tại lễ trao giải âm nhạc Gaon Chart lần thứ 11

Tháng 12/2021, Wook Kim đã được trao tặng giải thưởng "Stylist of the year" tại lễ trao giải âm nhạc Gaon Chart lần thứ 11 với các dự án của anh trong các M/V "Don't Call Me" của SHINee, "Advice" của Taemin, "Peaches" của Kai, "Coin" của IU, "Bad Love" của Key và cuối cùng là "Feel Like" của Woodz.



Nói về những dự án đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, Wook Kim chia sẻ rằng sân khấu Coachella của BLACKPINK năm 2019 chính là sân khấu tuyệt vời nhất mà anh từng tham gia vào khâu tạo hình. Thêm vào đó, nam stylist cũng chính là người đứng đằng sau những bộ đồ techwear ấn tượng của BLACKPINK trong M/V "Kill This Love”. Lấy cảm hứng từ nhân vật viễn tưởng Lara Croft, anh cùng vợ mình - stylist Choi Min Hye, đã tạo ra một hình ảnh mang tính biểu tượng của 4 cô gái vàng của Kpop trong era này.

BLACKPINK tại Coachella 2019

Chia sẻ cùng với báo chi, Wook Kim tiết lộ, anh không có phương pháp đặc biệt nào trong quá trình sáng tạo của mình. Anh chỉ đơn giản... tận hưởng sự thú vị mà công việc này đem lại mà thôi.

Quan điểm về hip-hop của Wook Kim cũng vô cùng hay ho: "Đối với tôi concept hip-hop thay đổi theo từng nghệ sĩ. Chỉ cần họ mang một tinh thần hip-hop thì dù họ có mặc một chiếc áo oversized hay một chiếc cropt op, đó đều là phiên bản hip-hop của riêng họ”. Nam stylist cũng cho rằng thời trang trong Kpop không nằm ngoài những xu hướng của thế giới mà có sự cải tiến và phát triển theo quan điểm độc đáo của từng nghệ sĩ.