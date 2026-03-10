Infographic: Dị ứng thời tiết: Ai dễ mắc và cách phòng tránh?

Khi thời tiết thay đổi, đặc biệt vào giai đoạn giao mùa, nhiều người dễ xuất hiện các phản ứng dị ứng như hắt hơi liên tục, nghẹt mũi, chảy nước mũi, ngứa mắt hoặc nổi mẩn trên da. Những triệu chứng này tuy không quá nguy hiểm nhưng có thể gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và công việc, khiến cơ thể mệt mỏi, khó tập trung và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tình trạng này thường gặp ở người có cơ địa dị ứng, người mắc Viêm mũi dị ứng hoặc Hen phế quản. Việc nhận biết sớm các tác nhân gây dị ứng và áp dụng những biện pháp phòng tránh phù hợp sẽ giúp giảm nguy cơ tái phát và hạn chế những khó chịu do dị ứng thời tiết gây ra.