I'LL-IT - Nhóm nhạc nữ mới của HYBE được kỳ vọng làm "rung chuyển" Kpop

Tiếp nối thành công rực rỡ của các nhóm nhạc nữ Kpop như NewJeans, IVE, LE SSERAFIM và aespa , một loạt nhóm nhạc nữ mới sẽ xuất hiện trong năm nay với hy vọng mang đến một luồng gió mới cho làng nhạc. Trong đó, "tân binh" được mong chờ nhất ở thời điểm hiện tại chính là I'LL-IT.

I'LL-IT là nhóm nhạc bao gồm 5 thành viên, bao gồm Yunah, Minju, Moka, Wonhee và Iroha đều là những người chiến thắng trong chương trình tuyển chọn R U Next vào năm 2023 của HYBE. Chương trình đã thu hút người xem từ hơn 180 quốc gia, chính vì vậy, nhóm đã có sẵn một cộng đồng người hâm mộ chờ đợi sự ra mắt của nhóm.

(Ảnh: HYBE)

Đây cũng là nhóm nhạc nữ thứ ba do HYBE thành lập, sau NewJeans và LE SSERAFIM. Nói về nhóm nhạc mới tiếp theo, HYBE cho biết: "I'LL-IT là sự kết hợp của cụm từ 'Tôi sẽ' và 'Nó'. Đúng như tên gọi, I'LL-IT là một nhóm tự hào về tiềm năng có thể trở thành bất cứ thứ gì họ muốn".

Album đầu tay của nhóm 5 cô gái sẽ mang tên Super Real Me, được phát hành với hai phiên bản khác nhau Real Me và Super Me. Đáng chú ý, chủ tịch của tập đoàn Bang Si Hyuk cũng được cho là đã góp phần vào quá trình sáng tạo album đầu tiên này.

Mặc dù chưa ra mắt chính thức nhưng I'LL-IT mới đây đã tham dự Tuần lễ thời trang Paris và được nhiều người hâm mộ đón mừng. Tuy nhiên, sự kiện có sự tham gia của I'LL-IT gây tranh cãi do nhiều khán giả đồn đoán rằng công ty đã thuê người giả làm người hâm mộ để quảng bá cho nhóm nhạc mới của mình.