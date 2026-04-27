Hyeri (Reply 1988) bị cuốn ra giữa biển, mãi không trở về bờ được đến lúc kể lại vẫn rùng mình

Sáng 27/4, tờ Xportsnews cho hay Hyeri (phim Reply 1988) vừa đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân. Trong clip, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám khiến công chúng xôn xao khi chia sẻ về 1 sự cố đáng sợ mà cô vừa gặp phải trong chuyến du lịch đến Maldives mới đây.

Theo lời Hyeri, vì muốn vừa thư giãn vừa được chiêm ngưỡng ngàn ánh sao đêm nên cô đã nằm dài trên chiếc phao võng rồi cứ thế lênh đênh trên biển. Rồi chuyện kinh khủng ập đến ngay sau đó, chiếc phao võng bị gió đẩy ra xa bờ từ lúc nào mà Hyeri không hề hay biết vì khi ấy cô còn đang mải ngắm sao trời.

Nữ ngôi sao sinh năm 1994 bàng hoàng nhớ lại giây phút kinh hoàng: “Khi tôi nhìn về phía trước thì thấy trời tối đen như mực. Vội vã quay đầu nhìn lại thì phát hiện resort chỗ mình lưu trú đã ở rất xa rồi. Tôi cứ nghĩ mình cứ nằm thêm trên phao võng 1 chút nữa rồi thôi, nhưng không ngờ lại bị cuốn đi xa tới mức đó”.

Hyeri cho biết cô mới đây đã bị cuốn ra giữa biển khơi khi đang mải ngắm sao trời. Ảnh: Naver

Đối mặt với tình huống bị cuốn ra giữa biển, Hyeri đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nữ ca sĩ cố gắng tự mình chèo vào đất liền, tuy nhiên ban đầu chiếc phao võng không di chuyển ngược dòng nước để vào bờ, khiến mọi nỗ lực của người đẹp đều trở nên vô nghĩa.

Hyeri chưa hết sợ hãi khi nhớ lại thời khắc đối mặt với tình huống nguy hiểm: “Tôi cố gắng xoay chiếc phao võng và chèo ngược vào bờ, nhưng phao hoàn toàn không di chuyển theo đúng ý mình. Gió quá mạnh và dòng nước cứ liên tục đẩy tôi ra xa bờ hơn nữa. Lúc đó tôi đang cầm điện thoại nên chỉ có thể chèo bằng 1 tay. Vì sợ quá nên tôi đã nghĩ rằng ‘Chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Mình có nên gọi cho quản lý không nhỉ?’. Đủ loại suy nghĩ đã hiện lên trong đầu tôi khi ấy”.

Hyeri sau đó đã dồn hết sức bình sinh để chèo thật mạnh, thậm chí không màng tới chiếc điện thoại của bản thân. Cuối cùng, chiếc phao cũng di chuyển theo đúng hướng đưa cô trở về đất liền an toàn.

Những chia sẻ mới đây của Hyeri đã gây xôn xao mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Hyeri có tên đầy đủ là Lee Hyeri, sinh năm 1994. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ đình đám Girl’s Day khi vừa tròn 16 tuổi. Girl’s Day đã có nhiều ca khúc nổi tiếng và gặt hái được thành công trong làng nhạc Kpop.

Sau đó, Hyeri bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Vai diễn đột phá của cô là Sung Duk Sun trong bộ phim truyền hình đình đám Reply 1988. Vai diễn này đã giúp cô củng cố vị trí là 1 diễn viên tài năng và mang lại cho người đẹp 9X nhiều giải thưởng danh giá. Gần đây, Hyeri tiếp tục khẳng định tên tuổi trên màn ảnh qua bộ phim mang tên Friendly Rivalry.

Hyeri là ngôi sao đa tài của làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Về đời tư, Hyeri từng có chuyện tình kéo dài 7 năm với bạn diễn trong Reply 1988 - Ryu Jun Yeol. Sau khi chia tay, cô đã vướng vào ồn ào tình tay ba ầm ĩ với Ryu Jun Yeol - Han So Hee hồi đầu năm 2024. Còn nhớ vào thời điểm đó, người đẹp họ Han được cho là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol - Hyeri.

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái “cà khịa” đối phương, càng khiến công chúng thêm tin vào chuyện giữa 2 mỹ nhân có mối “thâm thù đại hận” vì cùng yêu 1 người đàn ông. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc 2 mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội. Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han. Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ. Được biết, cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi” chỉ sau khoảng 2 tuần công khai mối quan hệ với truyền thông. Ồn ào tình ái liên quan tới Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee cũng dần hạ nhiệt kể từ đây.

Drama tình ái liên quan tới Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ảnh: Nate

