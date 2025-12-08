Huyền Lizzie lại đẹp động lòng người, khiến netizen mang so với Kim Tuyến

Huyền Lizzie không chỉ chinh phục khán giả bằng loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh mà còn ngày càng ghi dấu với nhan sắc thăng hạng theo thời gian. Sự duyên dáng, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên nét sang của cô khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, tạo hình của nữ diễn viên tại show diễn của NTK Đỗ Long tiếp tục gây sốt khi cô khoác lên mình bộ trang phục tinh xảo, tôn trọn đường cong và thần thái kiêu kỳ. Mỹ nhân sinh năm 1990 nhận về "cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng, nhiều người còn khẳng định cô hoàn toàn xứng với danh hiệu “mỹ nhân đẹp nhất VTV”. Thậm chí, nhan sắc rực rỡ và phong thái ngày càng chín muồi của Huyền Lizzie còn được cộng đồng mạng đặt lên bàn cân so sánh với NSƯT Kim Tuyến.

Huyền Lizzie hút hơn 2 triệu lượt xem với tạo hình tại show diễn của NTK Đỗ Long. (Nguồn: dolong2304)

Huyền Lizzie lựa chọn 1 thiết kế đầm đen dáng ôm, chất liệu lụa bóng ôm sát từng đường cong, tạo hiệu ứng vừa mềm mại vừa quyền lực. Phần vai lệch cùng chi tiết cut–out tinh tế ở eo giúp khoe trọn vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc và tỷ lệ cơ thể thanh thoát của nữ diễn viên. Kiểu dáng đầm đuôi dài thả nhẹ xuống sàn càng tăng chiều sâu cho tổng thể, giúp cô nổi bật giữa không gian sang trọng của show diễn.

Layout makeup được xử lý sắc nét với lớp nền lì mịn, đôi mắt nhấn eyeliner mảnh và sắc thái nâu khói tôn lên ánh nhìn mạnh mẽ. Màu son nude trầm kết hợp cùng mái tóc búi cao gọn gàng giúp làm nổi bật đường nét gương mặt sắc bén của Huyền Lizzie. Kết hợp cùng trang sức ánh tối giản, mỹ nhân VTV càng thêm phần kiêu kỳ, sang trọng và hút mắt.

Huyền Lizzie khoe visual cực bén khi tham dự show diễn của NTK Đỗ Long.

Khí chất nhẹ nhàng, kiêu kỳ nhưng cũng đầy cuốn hút của Huyền Lizzie khiến người xem khó có thể rời mắt.

Dân tình khen ngợi không ngớt cho nhan sắc của Huyền Lizzie, ví nữ diễn viên đẹp hơn cả Hoa hậu. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt ngang mỹ nhân VTV với Kim Tuyến - mỹ nhân đang rất hot hiện nay.

Huyền Lizzie với Kim Tuyến là 2 mỹ nhân nhận được rất nhiều tình cảm hiện nay.