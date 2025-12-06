Cam thường soi vóc dáng thật của H'Hen Niê, chồng vội lánh mặt sau khi nhìn vợ từ xa

Chiều 5/12, H'Hen Niê là một trong những cái tên góp mặt vào "bầu trời sao" ở fashion show EMERGE của NTK Đỗ Long. Nàng Hậu quyết tâm "hắc hóa" đầy cá tính với full look đen từ đầu đến chân: đầm xuyên thấu đen với corset ngắn bên trong, phối cùng kính râm hầm hố. Mái tóc dài được cô búi Sleek Bun gọn gàng, để lộ gương mặt sắc sảo và thần thái mạnh mẽ. Đây là lần trở lại chính thức của H'Hen Niê sau 3 tháng kể từ khi sinh con đầu lòng vào tháng 9/2025.

Cam thường soi vóc dáng H'Hen Niê sau 3 tháng kể từ khi sinh con.

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là vóc dáng của H'Hen Niê qua ống kính cam thường. Cô nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn, vòng eo thon và làn da căng bóng, khỏe khoắn đặc trưng, tất cả như chưa từng trải qua cuộc sinh nở. Bộ váy xuyên thấu bó sát đã phơi bày rõ ràng từng đường nét cơ thể, nhưng H'Hen Niê vẫn tự tin tuyệt đối. Đôi chân dài thẳng tắp, vai thon gọn và thần thái rạng rỡ đã chứng minh nàng Hậu đã hoàn toàn lấy lại phong độ sau sinh.

Dù lựa chọn một thiết kế nửa kín, nửa hở của Đỗ Long nhưng có vẻ như body của H'Hen Niê không cần đến sự hỗ trợ này cho lắm.

Đặc biệt là năng lượng tích cực của H'Hen Niê sau 1 tháng kể từ khi đối diện với drama "sữa mẹ" - câu chuyện gây xôn xao dư luận từng khiến nàng Hậu phải lên tiếng giải thích.

Tại sự kiện, qua khung hình cam thường nơi dàn sao đang lần lượt chờ tiến vào thảm đỏ, H’Hen Niê được nhìn thấy vô cùng rạng rỡ, nồng nhiệt cười nói với đồng nghiệp và các fan. Nụ cười tươi sáng, cử chỉ thân thiện và thái độ cởi mở cho thấy nàng Hậu có vẻ đã vượt qua giai đoạn khó khăn, sẵn sàng quay trở lại với công việc.

Thần thái bí ẩn và ấn tượng của H'Hen Niê khiến người nhìn không thể rời mắt (Ảnh: FBNV).

Đáng chú ý, tại sự kiện này cũng bắt gặp sự xuất hiện của chồng H'Hen Niê khi anh âm thầm tháp tùng cô. Từ xa, hòa mình trong đám đông, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi mặc cây đen đơn giản, lặng lẽ giơ cao máy cố gắng chụp ảnh vợ. Dù bịt kín mặt, đôi mắt Tuấn Khôi vẫn ánh lên sự tự hào và niềm vui khi nhìn người vợ của mình tỏa sáng. Nam nhiếp ảnh gia lộ vẻ bối rối khi ở nơi đông người, ngay sau đó anh cũng vội vàng rời đi sang một lối khác.

Khoảnh khắc Tuấn Khôi âm thầm tác nghiệp cho vợ từ xa.

Trên trang cá nhân, ông xã H'Hen Niê mới đây cũng đã cập nhật hình ảnh mới của vợ kèm dòng caption tình cảm: "Ở nhà, vợ là vợ, là mẹ của Harley, là cô bé thích thoải mái. Nhưng khi bước vào sự kiện, cô ấy là H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới."

Nam nhiếp ảnh gia bối rối, vội rời đi khỏi nơi đông người.



