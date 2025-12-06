Dọn tủ đồ cuối năm chỉ cần giữ lại đúng 3 đôi giày bệt giúp cả outfit thêm sang trọng

Cuối năm luôn là thời điểm lý tưởng để nhìn lại tủ đồ của mình: món nào thật sự hữu dụng, món nào chỉ nằm im trong góc mà chưa bao giờ được xỏ chân quá hai lần. Giữa vô số lựa chọn giày dép, nhiều người thường bị cuốn vào cảm giác "càng nhiều càng tốt". Nhưng thực tế, phong cách sang trọng lại đến từ sự tinh gọn và có chủ đích. Nếu phải chọn ra những đôi giày bệt vừa hợp nhiều kiểu trang phục, vừa tạo cảm giác thanh lịch dù không cần gót cao, câu trả lời cô đọng nhất chính là 3 mẫu giày bệt sau đây:

Giày loafer

Không phải ngẫu nhiên mà loafer luôn xuất hiện trong danh sách những đôi giày kinh điển của thời trang thế giới. Với phom dáng cứng cáp, mũi giày vuông nhẹ hoặc bo tròn chỉn chu, đường may rõ ràng và phần thân giày ôm gọn bàn chân, loafer tạo cảm giác thanh lịch ngay cả khi bạn chỉ diện một bộ đồ rất tối giản.

Chỉ cần một đôi loafer da màu đen, bạn đã có thể kết hợp với quần âu, chân váy chữ A, quần jeans ống đứng hoặc cả váy midi mềm rủ. Điểm thú vị của loafer là khi phối với outfit phóng khoáng, nó giúp tổng thể trông chỉn chu hơn; khi phối với trang phục nữ tính, nó cân bằng sự mềm mại bằng chút mạnh mẽ. Nếu tủ đồ của bạn thiên về các tông màu trung tính như trắng, đen, xám, be, nâu, việc chọn loafer gần như không thể sai. Với thời tiết se lạnh cuối năm, loafer kết hợp cùng tất mỏng cổ ngắn cũng là một gợi ý vừa ấm áp, vừa thời trang.

Giày búp bê tối giản

Giày búp bê từng có nhiều giai đoạn bị xem là "sến", nhưng sự trở lại gần đây của các phiên bản tối giản đã khiến item này thành "ngôi sao sáng" của phong cách nữ tính tinh tế. Những đôi búp bê tối giản thường có mũi tròn hoặc mũi vuông nhỏ, chất liệu da mềm hoặc da lộn, thiết kế cực kỳ gọn gàng, không nơ to, không đính đá cầu kỳ. Chính sự tối giản này tạo nên vẻ sang, giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng mà vẫn tinh tế.

Ưu điểm lớn nhất của giày búp bê tối giản là độ thoải mái. Bạn có thể mang cả ngày đi làm, đi cà phê, đi dạo mà không sợ đau chân. Khi kết hợp cùng quần jeans ống đứng và áo sơ mi, giày búp bê giúp outfit trông mềm mại hơn; khi đi với váy midi, nó tạo cảm giác thanh lịch nhưng không quá "điệu"; còn khi phối cùng quần vải ống rộng, tổng thể trở nên cân bằng và phóng khoáng. Búp bê tối giản cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày bạn muốn diện đồ nhẹ nhàng, nhưng vẫn muốn giữ khí chất sang của một quý cô hiện đại.

Giày sneaker

Sneaker từ lâu gắn liền với sự năng động, nhưng nhiều người đã quên rằng chính những đôi sneaker tối giản mới là món đồ giúp cả set trang phục trở nên hiện đại và tinh tế nhất. Bí quyết nằm ở form dáng gọn, màu trắng, kem hoặc be, ít chi tiết thừa và bề mặt sạch sẽ. Một đôi sneaker như vậy vừa dễ phối, vừa tạo cảm giác sang mà không cần cố.

Khi phối sneaker cùng quần jeans, bạn có ngay một outfit trẻ trung. Khi đi cùng blazer và quần suông, sneaker giúp set đồ bớt "già" và tăng phần hiện đại. Khi kết hợp với váy dài, váy suông hoặc chân váy midi, sneaker tạo độ tương phản rất thời thượng: nữ tính + năng động, nhã nhặn + phóng khoáng. Với thời trang ngày nay, sự tinh gọn luôn đi cùng tính thực dụng. Và một đôi sneaker chất lượng tốt là khoản đầu tư đáng giá cho cả bốn mùa.

