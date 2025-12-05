Minh Triệu bị bắt gặp dùng túi của Kỳ Duyên giữa lúc chuyện 3 người sắp "nổ" tanh bành

Không chỉ sở hữu dàn khách mời hùng hậu, fashion show EMERGE của NTK Đỗ Long diễn ra chiều 5/12 sẽ có sự góp mặt của các siêu mẫu hàng đầu như Võ Hoàng Yến và Minh Tú, trong đó Minh Triệu - chân dài luôn là lựa chọn không thể thiếu trên các sàn diễn của Đỗ Long chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở một vị trí chủ chốt.

Tuy nhiên giữa lúc drama "người cũ" với Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đang trở lại, thông tin cả 3 sẽ cùng xuất hiện ở fashion show này càng được quan tâm chú ý. Mới đây, dân tình còn phát hiện thêm tình tiết mới, cụ thể trong buổi diễn tập ngày 4/12, Minh Triệu được bắt gặp sử dụng túi Dior là quà sinh nhật mà Kỳ Duyên từng tặng cô năm 2019.





Dior Saddle phiên bản màu đen có mức giá 125 triệu đồng ở thời điểm hiện tại vốn là thiết kế kinh điển, một lựa chọn khá phổ biến trong thế giới luxury bag. Tuy nhiên, điều khiến dân tình thêm chắc nịch đây chính là món quà năm xưa của Kỳ Duyên chính nhờ vào quai vải họa tiết đặc trưng của Dior.

Đối với những chiếc túi của thương hiệu Pháp, quai đeo vai có giá hơn 30 triệu đồng là một lựa chọn tùy biến, không phải mọi chiếc Saddle đều đi kèm quai vải giống hệt. Combo mà Minh Triệu sử dụng mới đây hoàn toàn trùng khớp với chiếc túi trong bức hình khoe quà sinh nhật năm 2019 mà cô từng cho lên sóng.

Với màn bóc tách này, netizen hiện đang chia làm hai luồng dư luận trái chiều: Phe thứ nhất cho rằng Minh Triệu dù tỏ ý trách móc người cũ trong những chia sẻ ngầm nhưng vẫn dùng lại quà xưa chứng tỏ bản thân vẫn chưa thực sự buông bỏ.

Trong khi số khác lại có quan điểm thoáng hơn, cho rằng quà tặng đã cho đi, việc sử dụng ra sao hoàn toàn tùy ý của người trong cuộc: "Tôi là fan Kỳ Duyên, đồ chị ấy tặng rồi, là cho đi. Giờ Minh Triệu vẫn xài cũng bình thường mà."

Đây không phải lần đầu tiên Minh Triệu và Kỳ Duyên khiến dân tình "nín thở" khi xuất hiện chung tại một sự kiện từ khi "đường ai nấy đi". Tháng 5/2024, tại Giai Nhân show - sự kiện gần nhất của Đỗ Long, màn hội ngộ của hai người trên cùng một sàn diễn từng khiến dân tình bàn luận xôn xao. Trên sân khấu, cả hai thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối, tập trung vào công việc và không có tương tác trước ống kính. Tuy nhiên, không khí ngại ngùng và những ánh nhìn tránh né là không thể che giấu.