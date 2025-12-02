Số phận đứa con chung của Kỳ Duyên - Minh Triệu

Những ngày qua, drama "người yêu cũ" của Kỳ Duyên và loạt ồn ào liên quan đến Minh Triệu đang phủ sóng khắp mạng xã hội. Cả hai từng là cặp đôi được khán giả ngưỡng mộ bởi hành trình 5 năm bên nhau trước khi "đường ai nấy đi".

Kết thúc mối quan hệ cùng những căng thẳng còn tồn đọng nhưng có một mối liên kết giữa 2 người vẫn được tiếp tục nuôi dưỡng thêm hơn 1 năm chính là THUNN ORIGINAL - thương hiệu thời trang được Kỳ Duyên, Minh Triệu thành lập tháng 1/2021. Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, THUNN ORIGINAL cũng đã chính thức nói lời chia tay sau 4 năm rưỡi hoạt động, đánh dấu chương cuối cùng của "đứa con chung".

Sau thông báo đóng cửa cùng với chương trình khuyến mãi, THUNN ORIGINAL nhanh chóng sold-out bởi các khách hàng lựa chọn sở hữu những thiết kế cuối cùng của thương hiệu như một cách lưu giữ kỷ niệm. Người hâm mộ của cặp đôi Triệu - Duyên chia sẻ: Dù đã đoán biết ngày này sẽ đến nhưng sự tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi.

Một dấu hiệu cho thấy sự dừng lại đã được báo trước nửa năm chính là sự ra đời của Mincy Club - thương hiệu thời trang riêng do Minh Triệu thành lập vào cuối năm 2024 với phong cách, màu sắc và định hướng tương tự THUNN ORIGINAL. Động thái này cho thấy người mẫu sinh năm 1988 đã chuẩn bị sẵn cho việc tách đôi về mặt kinh doanh.

Trong suốt thời gian hoạt động, THUNN ORIGINAL được biết đến với phong cách street style năng động, trẻ trung và đầy cá tính. Thương hiệu tập trung vào các thiết kế unisex dễ mặc, phù hợp với xu hướng thời trang đường phố đang lên ngôi tại Việt Nam thời điểm đó.

THUNN ORIGINAL nổi bật với các thiết kế áo hoodie, áo thun oversized, quần jogger, sơ mi... bên cạnh đó thương hiệu cũng từng mở rộng sang mảng đồ tập, phù hợp với tinh thần yêu thể thao của Kỳ Duyên. Với màu sắc chủ đạo là đen, trắng, be và những tông màu trung tính dễ phối đồ, chữ ký của THUNN ORIGINAL nằm ở sự tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo điểm nhấn cho outfit hàng ngày.

Đặc biệt, Kỳ Duyên và Minh Triệu không chỉ là hai người đồng sáng lập mà còn trực tiếp đảm nhận vai trò người mẫu chính cho thương hiệu. Cả hai thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá, lookbook và đăng tải hình ảnh mặc đồ THUNN ORIGINAL trên trang cá nhân, biến chính mình thành bảng quảng cáo không thể chất lượng hơn cho thương hiệu. Ngay cả khi lên đường chinh chiến Miss Universe ở châu Mỹ xa xôi, Kỳ Duyên vẫn không quên lăng xê sản phẩm "của nhà trồng được" một cách tự hào.