Ngắm mà mê style tối giản, chất đến từng bộ của nữ diễn viên 44 tuổi

Jung Ryeo Won là nữ diễn viên rất quen thuộc đối với khán giả xem phim Hàn Quốc. Cô nổi tiếng nhất qua vai phụ trong phim "Tên tôi là Kim Sam Soon", sau đó tiếp tục tỏa sáng với loạt vai nữ chính của một số tựa phim lãng mạn.

Jung Ryeo Won năm nay đã 44 tuổi nhưng diện mạo của cô trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Bên cạnh khả năng bảo dưỡng nhan sắc tốt, Jung Ryeo Won còn áp dụng phong cách thời thượng. Điều thú vị là style của Jung Ryeo Won xoay quanh những item tối giản, quen thuộc, giúp vẻ ngoài luôn toát lên nét hiện đại nhưng không kém phần tinh tế, thanh lịch.

Áo khoác dạ dáng dài là đặc trưng trong tủ đồ mùa lạnh. Và phụ nữ trên 40 tuổi nên có item này để mặc đẹp qua nhiều năm. Jung Ryeo Won kết hợp áo dạ dáng dài màu be với áo trắng, chân váy dài để tạo nên outfit nữ tính, tao nhã. Vẻ ngoài của cô càng thêm ngọt ngào chỉ bằng cách phối đơn giản, đó là kết hợp giày da màu đen với tất cao cổ.

Jung Ryeo Won gợi ý cho chị em cách mặc áo khoác lông cực đẹp chứ không sợ "sến". Cụ thể, cô kết hợp áo khoác lông với áo thun màu trung tính, quần jeans ống suông. Với cách kết hợp này thì trong tích tắc, người diện có được tổng thể trang phục không chỉ trẻ trung mà còn sang xịn mịn.

Áo len oversized và quần jeans ống suông là sự kết hợp luôn đúng. Jung Ryeo Won còn khiến cho combo này trở nên cuốn hút hơn khi chọn áo len màu xanh navy vừa sang, vừa tôn da, đồng thời hoàn thiện outfit bằng một chiếc túi xách màu nâu giúp nâng tầm vẻ tinh tế.

Với những item rất tao nhã là áo cardigan mỏng và chân váy chữ A tông màu xám, Jung Ryeo Won đã tạo nên bộ cánh rất phù hợp với phụ nữ độ tuổi ngoài 40. Bộ cánh toát lên nét thanh lịch và càng thêm ngọt ngào nhờ đôi giày loafer và tất cao cổ màu trắng. Để không làm giảm sự hài hòa và tinh tế, chiếc túi xách màu đen là một mảnh ghép phù hợp.

Combo áo và quần ống rộng màu trắng rất tao nhã, dịu dàng. Sự xuất hiện của chiếc áo khoác da màu nâu giúp tổng thể thêm cá tính, sang xịn mịn. Chiếc túi đan lưới toát lên vẻ phóng khoáng, đồng thời cộng thêm điểm nữ tính cho cả bộ đồ.

Áo khoác da là lựa chọn hoàn hảo cho tủ đồ tối giản. Mẫu áo basic này hợp mốt, dễ mặc nhưng vẫn tạo điểm nhấn sang xịn mịn cho người diện. Nhờ những đặc điểm như vậy, Jung Ryeo Won không diện áo khoác da theo cách quá cầu kỳ. Thay vào đó, cô kết hợp item này cùng áo trắng, quần đen ống đứng và giày sneaker trắng để tạo nên outfit trẻ trung, ghi trọn điểm phong cách.

Áo len trắng và quần denim là combo ai cũng có thể mặc đẹp. Công thức này có sự đan xen giữa nét tươi trẻ, nữ tính và vẻ bụi bặm. Jung Ryeo Won chọn quần jeans ống đứng để đảm bảo độ gọn gàng, thanh thoát cho vóc dáng. Các món đồ như túi xách và giày dép màu đen rất phù hợp với outfit dịu dàng, đồng thời cộng điểm thanh lịch.

Jung Ryeo Won luôn có những cách diện chân váy chữ A rất ngọt ngào và nữ tính, nhưng không hề lạc điệu với độ tuổi ngoài 40. Sự kết hợp giữa áo cardigan và chân váy chữ A khá nổi bật nhưng vẫn tao nhã. Bộ cánh toát lên nét cổ điển, sang xịn mịn, đặc biệt là sau khi được hoàn thiện bằng túi xách màu nâu, loafer màu đen cơ bản.

Áo trench coat luôn là lựa chọn kinh điển. Mẫu áo khoác này có sự trang nhã, thanh lịch nhưng cũng rất phóng khoáng. Jung Ryeo Won gợi ý cách mặc áo trench coat siêu tôn dáng ngay cả khi đi giày bệt, đó là kết hợp với quần legging, và không quên tô điểm chi tiết nhấn eo. Cách kết hợp này còn ghi trọn điểm sang trọng.

Áo khoác dạ màu xám không chỉ sang xịn mịn mà còn trẻ trung, hiện đại. Phụ nữ trên 40 tuổi có thể kết hợp mẫu áo này cùng combo áo len và quần/chân váy dài, hay một chiếc váy liền đều đẹp. Túi xách hay giày màu đen đều là những mảnh ghép phù hợp.

Ảnh: Instagram của nhân vật