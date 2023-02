Hương Giang "muốn ngủ qua ngày Valentine", Matt Liu đang vui bên người mới?

Matt Liu và Hoa hậu Hương Giang từng là cặp đôi được đông đảo khán giả ngưỡng mộ khi nên duyên qua chương trình "Người ấy là ai". Trải qua 2 năm gắn bó, vượt qua không ít thị phi nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn đi đến thông báo chia tay đầy tiếc nuối vào tháng 8/2022. Đã nửa năm sau chia tay, Hương Giang và Matt Liu đều có động thái đáng chú ý vào đúng dịp lễ tình nhân.

Theo đó, Hương Giang đã hỏi bạn bè, người hâm mộ: "Có thuốc nào uống vào ngủ quên 24 giờ sau mới tỉnh không cho nó qua cái ngày Valentine gì đấy đi!". Sau khi thông báo "đường ai nấy đi" với Matt Liu, Hương Giang từng vướng tin đồn hẹn hò với một chàng trai người Hàn Quốc nhưng cô nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Hương Giang vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới.

Gần đây, Hương Giang khá bận rộn với các dự án mới trong vai trò nhà sản xuất. Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 do công ty cô tổ chức cũng đang bước vào giai đoạn lên sóng. Ngoài ra, nàng Hậu cũng rất chăm chỉ thực hiện các Vlog về cuộc sống, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư của mình.

Về phía Matt Liu, anh từng bị dân tình nghi ngờ là đã có người mới vì dòng chú thích bằng tiếng Anh: "A person in 2 months can make feel what a person in 2 years couldn't. Time means nothing, character does..." (tạm dịch: "Một người trong 2 tháng có thể khiến bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không thể. Thời gian không thể quyết định được gì, nhưng tính cách thì có"). Cư dân mạng phát hiện CEO người Singapore đã thẳng tay "unfollow", xóa sạch ảnh người yêu cũ.

Dịp Valentine, Matt Liu đã khoe ảnh đang tận hưởng chuyến du lịch tại một resort ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, dân tình nghi ngờ anh đang đi cùng bạn gái mới khi trong ảnh có đến 2 ly nước.

Hương Giang và Matt Liu là cặp đôi "gây bão" sau tập đặc biệt của "Người ấy là ai 2020". Từ một nàng Hậu mất niềm tin vào chuyện tình yêu, người hâm mộ xúc động khi thấy cô chấp nhận mở lòng, đón nhận tình cảm của CEO người Singapore. Trên chương trình hẹn hò, anh còn khẳng định sẽ không quan tâm đến lời bàn tán "nửa kia" là người chuyển giới. Matt Liu cho biết anh được bố mẹ động viên và cổ vũ để theo đuổi người đẹp. Thái độ, lời nói chân thành của anh khi đó được các cố vấn lẫn khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi đăng tải nhiều hình ảnh hạnh phúc khiến netizen không khỏi ghen tị. Nàng hậu còn thường xuyên đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ trong những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần. Có thời điểm, người hâm mộ còn nghi ngờ cả hai "về chung một nhà", đang bàn tính chuyện hôn nhân.

Nhờ Matt Liu, Hương Giang tập tành chơi golf. Bộ môn này vẫn đang là thú vui của nàng Hậu dù đã chia tay bạn trai CEO.

