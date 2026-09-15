Hưng Yên đề xuất làm tuyến đường 10 làn xe kết nối với sân bay Gia Bình

Hưng Yên đề xuất đầu tư tuyến đường 34,1 km nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy mô cao tốc 10 làn, đường song hành 8 làn, rộng 120 m.

Tuyến đường kết nối Hưng Yên với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) được tỉnh xác định là một trong những công trình giao thông quan trọng, nhằm tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Hưng Yên đặt mục tiêu đẩy nhanh các bước chuẩn bị, hoàn thiện thủ tục để phấn đấu khởi công tuyến đường vào cuối năm 2026. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Theo đề xuất, tuyến đường có chiều dài 34,1 km, gồm tuyến cao tốc 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Hai bên tuyến bố trí đường song hành, mỗi bên 4 làn xe. Tổng bề rộng nền đường khoảng 120 m.

Dự án được nghiên cứu theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó phần giải phóng mặt bằng và phần xây lắp được tách thành 2 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 thực hiện giải phóng mặt bằng bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Dự án thành phần 2 xây lắp tuyến đường, dự kiến thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Đến nay, Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành việc xác định hướng tuyến, đồng thời rà soát quỹ đất có khả năng khai thác, sử dụng hai bên tuyến để phục vụ quá trình chuẩn bị dự án.

Nội dung trên được đưa ra tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về đề xuất đầu tư tuyến đường vào sáng 14/9.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết, quy hoạch hạ tầng giao thông của Hưng Yên đã được hoàn thiện theo định hướng kết nối các vùng động lực tăng trưởng trong tỉnh với các địa phương trong khu vực.

Ngoài tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh đang định hướng phát triển tuyến đường trục xương sống từ phía Bắc xuống phía Nam, hướng ra biển. Hệ thống giao thông này được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, tạo mạng lưới kết nối đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lãnh đạo Hưng Yên, Tập đoàn Đèo Cả có kinh nghiệm trong đầu tư, thi công và vận hành các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại Việt Nam. Tỉnh mong muốn doanh nghiệp tham gia dự án kết nối sân bay Gia Bình cũng như các công trình hạ tầng khác trên địa bàn.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Đèo Cả đánh giá cao định hướng quy hoạch giao thông của Hưng Yên và cho biết sẵn sàng phối hợp với địa phương triển khai các dự án giao thông trọng điểm, trước mắt là tuyến đường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Doanh nghiệp đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án, đặc biệt liên quan đến cơ chế tài chính và phương án triển khai.

Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục, sớm hoàn tất hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với phương án triển khai, tỉnh thống nhất phần giải phóng mặt bằng sẽ được tách thành dự án độc lập và sử dụng ngân sách Nhà nước. Phần xây lắp tiếp tục được nghiên cứu phương thức đầu tư phù hợp, trong đó tỉnh hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Tập đoàn Đèo Cả lập hồ sơ đề xuất dự án. Hồ sơ phải xây dựng các kịch bản tài chính theo quy định hiện hành, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

UBND tỉnh Hưng Yên sẽ báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cùng các bộ, ngành liên quan để xem xét, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế xác định lãi suất trong phương án tài chính và thanh toán hợp đồng BT đối với các dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, đúng quy trình; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm tham gia dự án trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam được giao trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến quá trình triển khai dự án. Hưng Yên đặt mục tiêu đẩy nhanh các bước chuẩn bị, hoàn thiện thủ tục để phấn đấu khởi công tuyến đường vào cuối năm 2026.