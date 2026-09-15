779 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất đầu tháng 9

Nhiều phương tiện vi phạm giao thông tại các địa phương vừa được cơ quan chức năng công bố, trong đó có hàng trăm trường hợp chạy quá tốc độ và bị xử lý phạt nguội theo quy định.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố thông tin về các phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện trong thời gian từ ngày 31/8 đến ngày 6/9/2026. Bằng hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện 603 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ.

Danh sách chi tiết 603 phương tiện vi phạm được công khai để người dân tra cứu và thực hiện việc xử lý theo quy định của pháp luật như sau:

Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Cũng trong thời gian từ ngày 31/8 đến ngày 6/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 176 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 13 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bao gồm:

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông ghi nhận 161 lượt phương tiện điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm 60 ô tô và 101 xe mô tô:

Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an Hưng Yên)

Ngoài ra, camera giám sát phát hiện 2 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Hai phương tiện được nêu trong danh sách có biển số 17A-110.54 và 30E-223.77.

Cơ quan chức năng cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đều có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách được đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết theo quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ có thể bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.

Đối với ô tô, chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng và không bị trừ điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vượt quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h, mức phạt từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu chạy quá tốc độ từ trên 20 km/h đến 35 km/h, người điều khiển bị phạt 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm.

Với hành vi chạy quá tốc độ trên 35 km/h, mức phạt lên tới 12-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông, mức phạt được quy định từ 20-22 triệu đồng và người điều khiển bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe máy, hành vi chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h bị phạt từ 400.000-600.000 đồng. Trường hợp vượt quá từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu chạy quá tốc độ trên 20 km/h, người điều khiển xe máy có thể bị phạt 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 10-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Việc công khai danh sách phương tiện vi phạm nhằm tạo điều kiện để chủ phương tiện chủ động tra cứu, thực hiện nghĩa vụ xử lý vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.