Nước ngập sâu, phương tiện ùn dài 2 chiều lên xuống cầu Vĩnh Tuy

Sáng 15/9, khu vực nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh (Hà Nội), trước AEON Long Biên, nước ngập sâu cộng với việc rào chắn thi công khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, ùn dài theo cả 2 hướng lên xuống cầu Vĩnh Tuy.
Cơn mưa lớn từ đêm và sáng 15/9 khiến nước ngập sâu tại nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh.
Hướng cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung nước ngập nửa bánh xe.
Nhiều phương tiện phải dắt bộ qua khu vực nước ngập.
Khu vực đường Đàm Quang Trung trước AEON Long Biên phương tiện di chuyển khó khăn.
Rào chắn công trường tại khu vực lối xuống cầu Vĩnh Tuy, hướng đi Đàm Quang Trung khiến lòng đường thu hẹp.
Lực lượng CSGT phân luồng giao thông qua khu vực ngập nước.
Đến hơn 9h cùng ngày, trên bản đồ vẫn cảnh báo tình trạng giao thông ở mức cao trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên.