Sau hơn 1 năm lỡ hẹn trên màn ảnh, Bạch Lộc và Vương Tinh Việt cuối cùng cũng chính thức nên đôi trong dự án cổ trang - trinh thám được mong đợi mang tên Đường Cung Kỳ Án. Dù chưa lên sóng nhưng dự án đã được 2 triệu người đặt trước trên nền tảng Youku, sẵn sàng lên sóng vào tháng 2 tới đây. Lấy bối cảnh triều Đường phồn hoa, ngay từ những hình ảnh hậu trường đầu tiên đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Trailer Đường Cung Kỳ Án

Đường Cung Kỳ Án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sâm Lâm Lộc, xoay quanh hành trình phá án giữa chốn hoàng cung nhà Đường đầy rẫy bí ẩn và âm mưu. Tiêu Hoài Cẩn (Vương Tinh Việt) và Lý Bội Nghi (Bạch Lộc) cùng được triều đình giao phó điều tra vụ án công chúa Hoài Tư qua đời một cách bất thường trong đêm rằm tháng Giêng. Trong quá trình phối hợp điều tra, cả hai thể hiện sự ăn ý hiếm có, từng bước lần theo manh mối để bóc tách những vụ án ngày càng phức tạp và chấn động hơn.

Không dừng lại ở đó, họ còn góp phần minh oan cho Lý tướng quân, cha của Lý Bội Nghi, người từng bị cuốn vào vòng xoáy quyền mưu và oan khuất năm xưa. Giữa những lần kề vai sát cánh, vượt qua hiểm nguy và nghi kỵ, Lý Bội Nghi và Tiêu Hoài Cẩn dần nảy sinh tình cảm, từ đồng minh phá án trở thành tri kỷ, viết nên mối nhân duyên vừa lý trí vừa khắc cốt ghi tâm giữa lòng Đường cung sóng ngầm.

Góp phần làm nên sức hút của bộ phim chắc chắn là sự có mặt của cặp mỹ nữ - mỹ nam: Bạch Lộc và Vương Tinh Việt. Bạch Lộc diện quan phục chỉnh tề, khoác áo choàng lông dày mang quyền uy, mái tóc búi cao gọn gàng, đường nét gương mặt sắc sảo càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ. Tổng thể tạo hình toát lên phong thái "soái tỷ cổ trang", đúng tinh thần của Lý Bội Nghi, trưởng thị vệ nội cung được miêu tả là một người cứng cỏi, bản lĩnh và đầy khí chất

Ở chiều ngược lại, Vương Tinh Việt cũng không hề kém cạnh khi lần đầu lộ diện với tạo hình Tiêu Hoài Cẩn, thái sử của Cục Linh Đài. Nam diễn viên khoác áo choàng lông tương đồng với Bạch Lộc, tạo cảm giác chemistry ăn ý ngay từ ngoại hình, kết hợp cùng kiểu tóc búi cao quen thuộc của dòng phim cổ trang. Dưới lớp phục trang tưởng chừng giản dị, Vương Tinh Việt mang đến khí chất điềm đạm, ánh mắt trầm ổn, bước đi dứt khoát, toát lên vẻ ngang tàng và chính trực của một vị quan văn mưu lược.

Qua đoạn trailer chính thức, Vương Tinh Việt và Bạch Lộc đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa trước visual đậm chất cổ trang, đồng thời kỹ xảo phim cũng được đánh giá khá tốt. Sự tương phản giữa một Lý Bội Nghi anh khí, sắc lạnh và một Tiêu Hoài Cẩn trầm tĩnh, uy nghi càng khiến khán giả thêm tò mò về màn kết hợp của cặp đôi trong Đường Cung Kỳ Án.

Theo đó, Bạch Lộc khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi bộc bạch rằng đây là bộ phim cuối cùng nữ diễn viên dốc hết toàn bộ sức lực cho những phân cảnh hành động. Được biết, Bạch Lộc bị tổn thương vùng thắt lưng và thể lực suy giảm nên đây rất có thể là phim hành động có cường độ cao cô nàng tham gia.