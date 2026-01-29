Bộ phim 18+ Bridgerton 4 ra mắt ngày 29/1 hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu phim toàn cầu. Là một trong những thương hiệu phim 18+ nổi tiếng nhất của Netflix, Bridgerton đã tạo nên sức hút bền bỉ khi cả 3 mùa trước đều gây tiếng vang lớn, liên tục lọt top xem nhiều nhất và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Lấy bối cảnh thời kỳ Nhiếp Chính tại Vương quốc Anh, loạt phim 18+ này đưa khán giả bước vào thế giới xa hoa của giới quý tộc, nơi những mối quan hệ tình cảm luôn bị chi phối bởi danh dự, địa vị và luật lệ khắt khe của xã hội thượng lưu. Ở mùa 4, câu chuyện tập trung vào Benedict Bridgerton - người con trai thứ tư của gia tộc Bridgerton, một nghệ sĩ hào hoa, phóng khoáng và luôn khao khát sống theo cách riêng của mình.

Nội dung phim mở ra bằng một buổi dạ tiệc hóa trang lộng lẫy do phu nhân Violet Bridgerton tổ chức. Giữa không gian ngập tràn ánh đèn và âm nhạc, Benedict bất ngờ bị cuốn hút bởi một quý cô đeo mặt nạ bạc bí ẩn. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ khiến hình bóng người phụ nữ ấy ám ảnh tâm trí anh, thôi thúc Benedict tìm kiếm nàng giữa giới thượng lưu London.

Tuy nhiên, sự thật dần được hé lộ khi quý cô năm ấy chính là Sophie Baek - một nữ hầu thông minh, tháo vát, đang phải sống và làm việc dưới sự kiểm soát hà khắc của gia đình Araminta Gun. Mối tình giữa một quý ông danh giá và một cô gái không địa vị nhanh chóng trở thành phép thử đầy nghiệt ngã, đẩy câu chuyện vào cuộc giằng xé giữa khát khao tình yêu và những rào cản giai cấp khó vượt qua.

Giữ đúng tinh thần làm nên thương hiệu, Bridgerton 4 dĩ nhiên sẽ tiếp tục mang màu sắc phim 18+ với loạt cảnh nóng táo bạo, được dàn dựng tinh tế và giàu cảm xúc. Dẫu vậy, điều khiến khán giả quan tâm không chỉ nằm ở yếu tố gợi cảm, mà còn ở phần nội dung hấp dẫn, yếu tố đã được bảo chứng từ thành công của các mùa phim trước.

Đáng chú ý, Sophie Baek không được xây dựng theo hình tượng Lọ Lem yếu đuối quen thuộc. Trái lại, cô là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và chủ động nắm lấy quyền quyết định số phận đời mình. Cách xây dựng nhân vật này hứa hẹn sẽ giúp Bridgerton 4 mang đến chiều sâu và thông điệp ấn tượng.

Vai nam chính Benedict Bridgerton tiếp tục do Luke Thompson đảm nhận. Anh là gương mặt quen thuộc đã xuất hiện từ những mùa đầu của series. Trong khi đó, vai nữ chính Sophie Baek được giao cho Yerin Ha, một gương mặt mới của Bridgerton. Nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp lạ, khí chất riêng, phù hợp với hình tượng nhân vật vừa yếu đuối, vừa kiên cường.

Cặp đôi diễn viên chính Luke Thompson - Yerin Ha của Bridgerton 4.

Với sự kết hợp giữa yếu tố phim 18+ nóng bỏng, chuyện tình lãng mạn giàu cảm xúc và kịch bản được đầu tư kỹ lưỡng, Bridgerton 4 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững sức hút của thương hiệu đình đám, đồng thời mang đến làn gió mới cho khán giả Netflix.