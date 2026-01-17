Spartacus: Gia Tộc Ashur (tựa Anh: Spartacus: House of Ashur) đang là một trong những series truyền hình cổ trang chính kịch gây chú ý mạnh mẽ nhất hiện nay. Ra mắt từ ngày 5/12/2025, bộ phim 18+ này nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi nhờ cốt truyện kịch tính, bầu không khí đẫm máu đặc trưng của vũ trụ Spartacus. Tác phẩm do Steven S. DeKnight sản xuất hiện vẫn đang lên sóng và dự kiến khép lại vào 6/2/2026, hứa hẹn mang đến một hành trình khiến khán giả không thể rời mắt.

Phần tiếp nối không thể bỏ lỡ của các fan Spartacus

Phim 18+ Spartacus: Gia Tộc Ashur là phần tiếp nối của loạt phim Spartacus đình đám phát hành trong giai đoạn 2010-2013 trước đó của DeKnight. Ở series mới này, tác phẩm kể về nhân vật Ashur trong một dòng thời gian khác, nơi anh ta không bị giết trên núi Vesuvius trong mùa 2 của Spartacus. Thay vào đó, Ashur đã kết liễu Spartacus, giúp người La Mã dập tắt cuộc nổi dậy của giai cấp nô lệ và nhận được phần thưởng là một trường đấu riêng cùng sự bảo hộ từ Batiatus.

Phim 18+ Spartacus: Gia Tộc Ashur kể về Ashur trong một dòng thời gian khác.

Ashur vô cùng đắc ý với địa vị mới, tận hưởng cuộc sống quyền lực với những người hầu kẻ hạ. Tuy nhiên, anh ta không tránh khỏi việc bị tầng lớp quý tộc La Mã chế giễu và khinh thường, bị coi là kẻ hèn nhát đã đâm sau lưng Spartacus.

Dẫu vậy, dưới ngọn cờ của gia tộc Ashur, ai cũng hừng hực khí thế. Các đấu sĩ dưới tay anh, đặc biệt là Tarchon và Korris, đều khao khát danh tiếng, sự giàu sang và tự do mà danh hiệu vô địch có thể mang lại.

Sau khi nhà vô địch hiện tại bị sát hại dã man ngay trong đấu trường, Ashur cùng Korris tìm đến bến cảng - nơi giam giữ các nô lệ với mục đích tuyển chọn những chiến binh mới. Tại đây, ánh mắt Ashur xoáy vào một người phụ nữ đặc biệt. Dù bị xiềng xích, nhưng cô vẫn có thể áp đảo đám lính canh. Bị mê hoặc bởi sự nhanh nhẹn và hung mãnh của cô, Ashur mua cô về, đặt tên là Achillia. Anh ra lệnh cho Korris phải huấn luyện cô trở thành nữ đấu sĩ.

Dàn diễn viên phim 18+ Spartacus: Gia Tộc Ashur - 2 mỹ nhân siêu bốc lửa chiếm spotlight

Theo dõi Spartacus: Gia Tộc Ashur, hiện lên trước mắt khán giả là một thế giới đậm chất La Mã cổ đại. Đó là những trận chiến tàn khốc đẫm máu, những toan tính tranh quyền đoạt lợi, và tất nhiên cũng không thể thiếu những bức tranh dục vọng khiến người xem rùng mình.

Ivana Baquero là mỹ nhân nóng bỏng nhất phim 18+ Spartacus: Gia Tộc Ashur.

Để có thể mang đến một bầu không khí chân thật, dĩ nhiên bộ phim 18+ này phải có nhiều cảnh nóng. Chúng được thực hiện bởi nhiều mỹ nhân quyến rũ khác nhau, nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến Ivana Baquero cùng với Eden Hart.

Ivana Baquero đảm nhận vai Messia, một trong những nhân vật chính của phim. Messia là một nữ nô lệ với nhan sắc cuốn hút, thân hình bốc lửa đầy mê hoặc, chuyên phục vụ những nhu cầu xác thịt của Ashur. Và với vẻ ngoài của nữ diễn viên người Tây Ban Nha, ai cũng phải công nhận rằng cô chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai diễn này.

Nhan sắc cực phẩm của Eden Hart cùng cảnh nóng táo bạo giúp cô thu hút nhiều sự chú ý dù chỉ đóng vai phụ.

Trong khi đó, Eden Hart đảm nhận vai nữ phụ Elata. Dù không có nhiều đất diễn như Ivana Baquero, thế nhưng vóc dáng trong mơ cùng gương mặt đẹp như thiên thần của cô nàng vẫn khiến người xem nhớ mãi không quên.

Bên cạnh 2 bông hồng với visual nổi bật nhất Ivana Baquero cùng với Eden Hart, phim 18+ Spartacus: Gia Tộc Ashur còn có sự góp mặt của các nữ diễn viên Tenika Davis, Claudia Black, India Shaw-Smith... Trong số này, Tenika Davis là người được chọn mặt gửi vàng cho vai diễn quan trọng Achillia.

Nhân vật Achillia của nữ diễn viên Tenika Davis.

Về dàn cast nam, nhân vật Ashur được thể hiện bởi tài tử người Mỹ gốc Liban là Nick E. Tarabay. Anh từng góp mặt trong các bom tấn ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh, có thể kể tới một số cái tên như Star Trek: Chìm Trong Bóng Tối, Pacific Rim: Trỗi Dậy và cả Spartacus: Máu Và Cát, nơi anh cũng thể hiện vai Ashur.

Nick E. Tarabay thể hiện vai nam chính Ashur.

Một cái tên khác cũng rất đáng chú ý là ngôi sao gạo cội Graham McTavish, người khắc họa nhân vật Korris. Ông là gương mặt quen thuộc với công chúng qua loạt phim như Người Hobbit, Người Ngoại Tộc hay Gia Tộc Rồng - tiền truyện của series kinh điển Trò Chơi Vương Quyền.

Cuối cùng, vai Tarchon được thể hiện bởi Jordi Webber, nam diễn viên kiêm ca sĩ người New Zealand. Anh từng để lại dấu ấn với vai siêu nhân vàng Levi Weston trong phim Power Rangers Ninja Steel phát hành năm 2017. Sau 8 năm, Jordi Webber tiếp tục có thêm một vai diễn lớn nữa trong phim 18+ Spartacus: Gia Tộc Ashur.



