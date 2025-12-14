Hơn 40% ca ung thư có thể phòng tránh, các bác sĩ ung bướu tiết lộ điều họ làm mỗi ngày

Mỗi năm, nước Mỹ ghi nhận hơn 2 triệu ca ung thư mới và ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai tại quốc gia này. Dù phần lớn các ca bệnh xuất phát từ những yếu tố ngoài tầm kiểm soát, tuy nhiên, các chuyên gia cho biết ít nhất 42% ca ung thư mới hoàn toàn có thể phòng tránh. Đáng chú ý, nhiều biện pháp giảm nguy cơ ung thư cũng đồng thời giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

Ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ chế biến sẵn

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến và nguy cơ ung thư cao hơn, cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác. Đây là nhóm thực phẩm thường có thời hạn sử dụng dài, chứa các thành phần không xuất hiện trong cách nấu ăn truyền thống như hương liệu, chất tạo ngọt, tạo màu và chất nhũ hóa.

Chế độ ăn giàu rau củ quả tươi được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Vì lý do này, bác sĩ Ernest Hawk, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Phòng ngừa Ung thư và Khoa học Dân số tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas, cho biết ông chủ động cắt giảm thực phẩm chế biến sẵn và tăng cường rau củ trong mỗi bữa ăn.

Ông chia sẻ rằng cách đây 5 năm, bản thân thừa khoảng 13 kg. Việc giảm cân và duy trì cân nặng là một quá trình có chủ đích, trong đó ông hạn chế đồ ăn nhà hàng, đồ chế biến sẵn và ưu tiên các bữa ăn từ thực phẩm tươi như trái cây, rau củ.

Hiện nay, ông dành nhiều thời gian hơn ở quầy rau củ khi đi siêu thị, tự chuẩn bị đồ ăn mang theo khi đi làm. Thay vì bánh quy hay đồ ăn sẵn, ông chọn cà chua bi hoặc trái cây tươi. Ngoài ra, bác sĩ Hawk cũng cố gắng vận động nhiều hơn bằng cách đi bộ vài vòng quanh tầng làm việc trong giờ nghỉ.

Ông nhấn mạnh, việc sống có ý thức với sức khỏe nên bắt đầu càng sớm càng tốt và lan tỏa thói quen này tới gia đình, bạn bè.

Giảm căng thẳng, chú trọng chánh niệm

Bác sĩ Anton Bilchik, chuyên gia phẫu thuật ung thư, Trưởng khoa Y và Giám đốc Chương trình Tiêu hóa và Gan mật tại Viện Ung thư Providence Saint John’s, cho biết ông đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát căng thẳng.

Theo ông, stress kéo dài và rối loạn giấc ngủ có ảnh hưởng lớn đến hệ miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, đặc thù công việc phẫu thuật khiến ông thường xuyên bị gián đoạn giấc ngủ và chịu áp lực cao.

Dù không thể kiểm soát hoàn toàn mọi yếu tố gây stress, bác sĩ Bilchik cho biết ông đã bắt đầu thực hành chánh niệm, bao gồm thiền định, thậm chí tranh thủ thực hiện giữa những ca phẫu thuật căng thẳng. Ngoài ra, ông cũng cố gắng tách biệt công việc và đời sống cá nhân, hạn chế kiểm tra email khi nghỉ ngơi, điều mà ông cho rằng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm stress, kiệt sức và gánh nặng bệnh tật.

Duy trì vận động ít nhất 4 đến 5 ngày mỗi tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, người trưởng thành duy trì hoạt động thể chất có nguy cơ mắc nhiều loại ung thư phổ biến thấp hơn rõ rệt, bao gồm ung thư vú, đại trực tràng, nội mạc tử cung, phổi và dạ dày.

Đây cũng là lý do bác sĩ Christine Teal, Phó giáo sư phẫu thuật và Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Vú tại Đại học George Washington, duy trì thói quen tập luyện đều đặn 4 đến 5 ngày mỗi tuần. Bà kết hợp các bài tập với tạ nhẹ, tập trung vào các nhóm cơ lớn như chân, bụng và mông, giúp cải thiện sức khỏe xương và tăng cường trao đổi chất.

Ngoài ra, bà thường chạy bộ khoảng 4 km hoặc đi bộ nhanh trong một giờ. Bác sĩ Teal cũng đặt mục tiêu đạt gần 10.000 bước mỗi ngày và cho biết bà chưa bao giờ hối hận sau khi tập luyện, điều này giúp duy trì động lực lâu dài.

Thực hành đúng những điều mình khuyên bệnh nhân

Bác sĩ Jack Jacoub, chuyên gia ung thư nội khoa và Giám đốc y khoa của Viện Ung thư MemorialCare tại California, cho biết ông cố gắng áp dụng chính những lời khuyên dành cho bệnh nhân vào cuộc sống cá nhân.

Ông đặc biệt chú trọng kiểm soát cân nặng do béo phì có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều loại ung thư. Bác sĩ Jacoub tập thể dục gần như mỗi ngày, kết hợp yoga nóng, tập tạ và các bài tập tim mạch.

Bên cạnh đó, ông không hút thuốc, không uống rượu và hạn chế tiêu thụ thịt đỏ cũng như các loại thịt chế biến sẵn. Thay vào đó, chế độ ăn của ông ưu tiên rau xanh, trái cây, các loại hạt và giảm tối đa thực phẩm chế biến.

Các bác sĩ đều cho rằng, dù không thể kiểm soát hoàn toàn nguy cơ ung thư, việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, vận động đều đặn và kiểm soát căng thẳng có thể tạo ra khác biệt lớn đối với sức khỏe lâu dài.

Nguồn: Health