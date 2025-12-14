Sụt cân kéo dài vì nhiễm cả ổ giun tóc

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận điều trị nữ bệnh nhân (57 tuổi, ở Bắc Ninh) bị nhiễm giun tóc với số lượng lớn ký sinh trùng trong đại tràng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, đau bụng quanh rốn và đi ngoài nhiều đợt trong vài tháng, kèm sụt cân khoảng 2 kg. Bệnh nhân có thói quen ăn rau sống và các món tái, sống - yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện nhiều giun màu trắng ngà, dài 0,3-0,5 cm sống trong lòng đại tràng. Số lượng giun dày đặc cho thấy bệnh nhân đã nhiễm ký sinh trùng trong thời gian dài nhưng không nhận biết. Theo PGS-TS Lê Trần Anh, chuyên gia nấm - ký sinh trùng - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhiễm giun tóc thường gặp ở những vùng khí hậu ấm, ẩm, điều kiện vệ sinh hạn chế. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến là ở trẻ nhỏ. Việc phát hiện số lượng lớn giun sống trong đại tràng ở người trưởng thành là trường hợp hiếm.

Nếu kéo dài, nhiễm giun tóc có thể gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, suy dinh dưỡng, thậm chí sa trực tràng. Giun tóc bám chặt vào niêm mạc ruột để hút máu, khiến người bệnh mệt mỏi, thiếu vi chất, sụt cân và tổn thương đường tiêu hóa. Việc chẩn đoán chủ yếu thông qua xét nghiệm phân phát hiện trứng giun hoặc nội soi đại tràng.