Học sinh trường chuyên học Ngữ văn và Toán nâng cao 70 tiết/năm

Theo Bộ GD&ĐT, Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên trong trường chuyên được xây dựng theo nguyên tắc nâng cao từ chương trình môn học, không bao gồm các nội dung mở rộng ngoài đơn vị nội dung kiến thức môn học, tiếp cận quốc tế, đổi mới liên tục theo xu hướng tiếp cận của thế giới.

Nội dung môn học chứa đựng những chuyên đề tiếp cận nội dung quốc gia và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu đào tạo mũi nhọn, lựa chọn nhân tài, đáp ứng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Thời lượng dành cho dạy học nội dung giáo dục nâng cao các môn chuyên được quy định cụ thể: môn Ngữ văn và Toán dạy học 70 tiết/năm học; các môn Lịch sử , Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học: 52 tiết/năm học; các môn ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật: 70 tiết/năm học.

Học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An. (ảnh: Hoàng Mạnh Thắng)

Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên có nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn bắt buộc chiếm tỉ lệ khoảng 20% thời lượng chương trình giáo dục nâng cao.

Ngoài ra, chương trình dành cho học sinh trường chuyên cũng sẽ tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm đối với môn khoa học tự nhiên tại từng chủ đề, đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin và định hướng học sinh chuyên trong khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tăng cường các yêu cầu hướng dẫn tự học, năng lực sáng tạo giải quyết vấn đề và chú trọng những kĩ năng hướng đến phát triển các năng lực tư duy của học sinh theo đặc thù môn học

Kiến thức trong chương trình cốt lõi, chuyên đề học tập và chuyên đề giáo dục nâng cao có sự kết nối, kế thừa, đổi mới, đồng bộ; tạo sự mới mẻ, hấp dẫn đối với cả người dạy và người học khi chinh phục những tầng bậc ngày càng cao hơn của kiến thức.

Chương trình nâng cao có định hướng học thuật và chuyên sâu cũng đòi hỏi đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn vững vàng, có kiến thức rộng và sâu về môn học; thành thạo các phương pháp dạy học tích cực, dạy học tích hợp, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực học sinh.

Bộ GD&ĐT cho biết, các quy định kể trên nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đam mê với các lĩnh vực chuyên sâu, tạo nguồn nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thực tế, từ trước đến nay, chưa có quy phạm riêng về nội dung chương trình nâng cao các môn chuyên đảm bảo thống nhất trong tổ chức giảng dạy giữa các địa phương và trường chuyên.