TPHCM sáp nhập hàng loạt trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập

Theo dự thảo Phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập do UBND TP.HCM ban hành cuối tháng 9/2025, hệ thống giáo dục nghề nghiệp của thành phố sẽ được tổ chức lại toàn diện, bảo đảm tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trường Đại học Sài Gòn dự kiến sẽ tiếp nhận và sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm khu vực phía Nam.

Cụ thể, TP.HCM hiện có 3 trường đại học, 19 trường cao đẳng và 20 trường trung cấp công lập. Trong đó, các trường có cùng lĩnh vực đào tạo sẽ được hợp nhất hoặc nâng cấp, hướng đến hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy mô lớn, đủ năng lực đào tạo lao động kỹ thuật chất lượng cao.

Theo dự thảo, 3 trường đại học hiện hữu gồm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Sài Gòn được giữ nguyên.

Tuy nhiên, để thống nhất khối đào tạo sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn sẽ tiếp nhận và sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm khu vực phía Nam.

Đối với khối cao đẳng, phương án sắp xếp được triển khai theo hướng hợp nhất các trường có ngành đào tạo tương đồng, đồng thời tăng cường tự chủ tài chính.

Trường Cao đẳng Y tế TP.HCM hình thành từ việc sáp nhập Cao đẳng Y tế Bình Dương và Cao đẳng Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM hợp nhất Trung cấp nghề Kỹ thuật – Công nghệ Hùng Vương và Trung cấp nghề Quang Trung.

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM nhận sáp nhập Trung cấp Kinh tế Bình Dương.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM hợp nhất Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12, đổi tên thành Trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa.

Các trường cao đẳng Nguyễn Trường Tộ, Lý Tự Trọng, Bách Khoa Nam Sài Gòn, Giao thông Vận tải, Thủ Thiêm… đều thực hiện sáp nhập các trường trung cấp cùng ngành.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ thành lập mới Trường Cao đẳng Du lịch – Khách sạn Saigontourist và Trường Cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trên cơ sở nâng cấp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có.

Theo lộ trình sắp xếp, toàn bộ 20 trường trung cấp công lập hiện nay sẽ được sáp nhập vào các trường cao đẳng hoặc chuyển đổi loại hình hoạt động. Sau khi hoàn tất, TP.HCM sẽ không còn trường trung cấp công lập trực thuộc.