Gen Z tìm kiếm điều gì trong hành trình chinh phục tri thức bậc Đại học

Gen Z và câu hỏi: "Ngôi trường trong mơ" là gì?

Nếu hỏi Gen Z về "ngôi trường trong mơ" của họ, câu trả lời sẽ hiếm khi dừng ở chuyện được vào trường top hay sở hữu bằng quốc tế. Với thế hệ này, một ngôi trường mơ ước không chỉ là cánh cổng đến tri thức, mà là nơi giúp họ theo đuổi đam mê, tự do chọn con đường riêng và chuẩn bị hành trang để tạo nên ảnh hưởng trong tương lai.

"Không chỉ học để lấy bằng, mà học để thay đổi bản thân và thế giới" - đó chính là tư duy khiến Gen Z khác biệt với thế hệ đi trước. Họ muốn học trong một môi trường đề cao sự sáng tạo, tôn trọng cá tính, và quan trọng nhất là truyền cảm hứng để hành động.

Monash - "Ngôi trường trong mơ" của nhiều thế hệ học sinh

Đại học Monash là đại học lớn nhất tại Úc và nằm trong Top 50 trường hàng đầu thế giới - xếp hạng thứ 36 theo QS World University Rankings 2026 và thứ 38 theo US News & World Report 2025-2026, Monash khẳng định uy tín toàn cầu nhờ chất lượng học thuật xuất sắc, sự đổi mới trong giảng dạy và những nghiên cứu có tầm ảnh hưởng. Với sứ mệnh kiến tạo những thay đổi tích cực cho cộng đồng, Monash kết hợp tri thức, sáng tạo và mạng lưới toàn cầu để giải quyết những thách thức cấp bách, từ biến đổi khí hậu đến đổi mới trong lĩnh vực y tế. "Việt Nam Open Day thể hiện cam kết bền vững của Monash trong việc mang tầm nhìn này đến gần hơn với sinh viên và phụ huynh Việt Nam, đồng thời mở ra những lộ trình học tập vừa dễ tiếp cận, vừa mang tính toàn cầu," Tiến sĩ Levitas, Quản lý Khu vực Cấp cao của Đại học Monash, chia sẻ.

Monash Open Day - Khi "Ngôi trường trong mơ" đến gần hơn bao giờ hết

Tháng 10 này, Monash University sẽ mang trải nghiệm "ngôi trường trong mơ" đến Việt Nam qua sự kiện Monash Open Day 2025 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ngày hội Open Day sẽ mang đến một trải nghiệm tương tác toàn diện, tạo cơ hội để phụ huynh và sinh viên trực tiếp khám phá môi trường học tập tại Đại học Monash. Đại diện từ tám khoa sẽ có mặt để giới thiệu sự đa dạng của các chương trình đào tạo, đồng thời khẳng định thế mạnh của Monash trong học thuật, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phụ huynh và sinh viên còn có thể tham gia các buổi tư vấn cá nhân cùng đội ngũ chuyên gia của Monash, qua đó nhận được định hướng chuyên biệt về lựa chọn ngành học, lộ trình ứng tuyển cũng như các cơ hội học bổng.

"Tại Monash, mỗi chương trình đào tạo đều được thiết kế để vừa mang tính toàn cầu, vừa đảm bảo giá trị thiết thực trong bối cảnh địa phương. Sinh viên tốt nghiệp từ Monash không chỉ sở hữu tầm nhìn quốc tế, kỹ năng thực tiễn và sự chuẩn bị vững vàng cho sự nghiệp, mà còn có khả năng vươn xa trên toàn cầu nhờ mạng lưới hợp tác với hơn 100 trường đại học hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội trao đổi, thực tập và nghiên cứu. Dù lựa chọn xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài hay trở về Việt Nam, các em đều được trang bị đầy đủ để tạo nên sự khác biệt." Tiến sĩ Hoa Levitas chia sẻ thêm.

Monash Open Day 2025 chính là lời mời để bạn bước gần hơn tới hành trình đó, hành trình chinh phục tri thức và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Thông tin sự kiện Monash Open Day 2025

Hà Nội: Thứ Bảy, 14:00 – 17:00, ngày 11/10/2025 tại Khách sạn Meliá Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt



TP.HCM: Chủ nhật, 09:00 – 12:00, ngày 12/10/2025 tại Liberty Central Saigon Citypoint, 59 Pasteur, Quận 1