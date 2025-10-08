Nhiều ngành học được giảm tới 70% học phí: Lưu ý ngay để không mất quyền lợi

Khoản 1, Điều 16 Nghị định 238/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 3.9.2025) về chính sách học phí, miễn giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và giá dịch vụ trong giáo dục đào tạo quy định các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

a) Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật bao gồm: nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

b) Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.

c) Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Nhã nhạc là loại hình âm nhạc đã được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Như vậy, các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù, các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như quy định sẽ được giảm 70% học phí.

Người học đang theo học các ngành nghề theo quy định nêu trên thì chỉ cần nộp đơn đề nghị được giảm học phí.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm xác nhận người học đang theo học các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định nêu trên để thực hiện giảm học phí theo quy định.

