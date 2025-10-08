TPHCM thí điểm không cho học sinh dùng điện thoại giờ ra chơi

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, từ tháng 10 đến hết học kỳ I năm học 2025–2026, 16 trường học trên địa bàn thành phố sẽ được chọn để thí điểm mô hình giờ ra chơi không điện thoại .

Trong thời gian này, học sinh sẽ không được sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong giờ giải lao. Mỗi trường có thể linh hoạt xây dựng phương án quản lý phù hợp với điều kiện thực tế, như gửi điện thoại tại lớp, bàn giao cho giáo viên hoặc tạm cất giữ trong tủ an toàn của trường.

Nếu kết quả đạt hiệu quả tích cực, chương trình sẽ được nhân rộng trên toàn thành phố từ tháng 1 năm sau.

Danh sách 16 trường thí điểm mô hình giờ ra chơi không điện thoại

Để khoảng thời gian không điện thoại không trở nên nhàm chán với học sinh, Sở GD&ĐT khuyến khích các trường tổ chức ít nhất ba loại hình hoạt động trong giờ ra chơi, kết hợp giữa vận động thể chất, giao lưu nghệ thuật và rèn luyện kỹ năng sống.

Cụ thể, các trường có thể bố trí khu thể thao mini như bóng rổ, cầu lông, nhảy dây; góc đọc sách, sân khấu nhỏ để học sinh biểu diễn văn nghệ; hoặc trò chơi dân gian, tập thể như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, kéo co, đá cầu…

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu mỗi học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể trong giờ ra chơi nhằm khuyến khích các em vận động, giao tiếp trực tiếp thay vì “dán mắt” vào màn hình.

Học sinh TPHCM trong một tiết học. Ảnh: A.N.

Chủ trương “giờ ra chơi không điện thoại” được xem là một trong những nỗ lực của ngành giáo dục TPHCM trong việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh.

Trước khi triển khai, Sở GD&ĐT TPHCM đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến từ chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, phụ huynh, học sinh và nhận được sự đồng thuận cao.

Một vài năm trở lại đây, nhiều trường học ở TPHCM như Phổ thông Năng khiếu, THPT Thạnh Lộc, Trường Chinh, Bà Điểm, Lương Thế Vinh, THCS Lê Văn Tám,... đã hạn chế học sinh mang và sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường.